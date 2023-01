Deux sorties de route, l’état de Rafael Nadal inquiète

Arnaud De Kanel

Après une fin d'année chaotique, Rafael Nadal a travaillé dans l'ombre cet hiver pour revenir au top. Mais pour son retour, l'Espagnol a chuté à deux reprises, visiblement trahi par son corps. À la veille du début de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, sa situation inquiète énormément.

À bout de souffle en fin d'année, Rafael Nadal mettait un terme à sa saison pour préparer au mieux 2023. Le temps est compté pour le Majorquin qui se rapproche de la retraite. Mais il ne veut pas abandonner pour autant et entend être de retour au premier plan cette saison pour aller récupérer son trône laissé à Carlos Alcaraz. Tenant du titre à l'Open d'Australie, Rafael Nadal aborde le premier Grand Chelem de la saison de la pire des manières possible. Inquiétant à la veille de son entrée en lice.

Nadal chute deux fois

Son retour sur les courts, Rafael Nadal l'a effectué en Australie, à l'occasion de la United Cup, compétition mixte disputée entre nations. Pour son premier match, il était confronté au Britannique Cameron Norrie. L'Espagnol avait parfaitement débuté la rencontre en empochant le premier set avant de céder dans les deux dernières manches (3/6, 6/3, 6/4). Quelques jours plus tard, c'est face à Alex De Minaur que Rafael Nadal tombait de haut (3/6, 6/1, 7/5). C'est la première fois de sa carrière qu'il débute une saison par deux défaites. Immédiatement, son état de santé était pointé du doigt. Loin d'être impérial, il reconnait une certaine vulnérabilité à l'approche de l'Open d'Australie.

«Je me sens vulnérable»