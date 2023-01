Les économies de Nadal impressionnent

La rédaction

Rafael Nadal, 36 ans, reste toujours l’un des meilleurs joueurs du circuit actuel. Pourtant, l’espagnol n’a pas été épargné par les blessures tout au long de sa carrière, bien au contraire. Mais, s’il a affiché une légère méforme à la fin de l’année dernière, beaucoup de champions se demandent comment lui et Djokovic notamment, arrivent à tenir aussi bien les matchs en grands chelems.

Après 22 grands chelems obtenus, Rafael Nadal peut-il réussir à continuer d’être performant dans les 4 grands tournois du circuit ? Sur le plan mental, on connait assez l’Espagnol pour savoir qu’il ne devrait pas y avoir de soucis, mais qu’en est-il du plan physique ? Pour Mats Wilander, Rafa reste impressionnant à ce niveau.

Wilander n’en revient pas

L’ex-numéro un suédois était en interview pour Clay Tennis et a déclaré : « C’est incroyable le fait que les jeunes aient plus de chances de battre Djokovic et Nadal dans les matchs au meilleur des trois sets. Cela veut tout dire ! Qu’ils aient un avantage à 37 ans dans les matches les plus longs, c’est une blague ' Ça devrait être l’inverse, mais ce n’est pas le cas ! » . Selon Wilander, les grands chelems où les matchs se disputent en trois sets gagnants, devraient pouvoir permettre au jeunes de pouvoir jouer sur leur endurance, mais les économies de Rafa notamment, impressionnent.

Nadal sait gérer ses temps faibles