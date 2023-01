Tennis : Zizou va jouer l’Open d’Australie

La rédaction

Alors que l’Open d’Australie débutera le 16 janvier prochain, la compétition a d’ores et déjà commencé pour certains. En effet, les qualifications pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison ont débuté le 8 janvier. Et après avoir battu le Bulgare Adrian Andreev (6-1, 6-2) mercredi, Zizou Bergs a réussi à décrocher sa place pour le tableau final.

Nadal fait une annonce inquiétante avant l’Open d’Australie https://t.co/6e7NoLj00Y pic.twitter.com/1GogYQ3RGe — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

« J’étais venu en Australie avec l’ambition de me qualifier pour le tableau final »

Une immense satisfaction pour le Belge âgé de 23 ans, qui sera opposé à Laslo Djere (70e mondial) lors du premier tour. « Je ne réalise pas encore très bien », a-t-il confié après avoir obtenu sa qualification, dans des propos relayés par la RTBF . « Mais je pense que dans la soirée, cela viendra petit à petit et que la sensation sera très douce. J’étais venu en Australie avec l’ambition de me qualifier pour le tableau final. Et lorsque l’on atteint cet objectif, cela procure beaucoup de satisfaction. J’ai essayé d’aborder ce match comme un autre. J’étais en fait nettement plus nerveux lors de mon premier tour. J’étais très concentré et je voulais surtout monter sur le court avec les bonnes intentions pour produire du bon tennis. Je n’ai pas l’impression d’avoir joué un super match, j’étais d’ailleurs plus préoccupé par mon jeu que par le score et cela m’a justement bien aidé, je crois. C’est une très chouette façon d’entamer l’année en tout cas . »

« J'aimerais faire partie du Top 75 à la fin de l'année »