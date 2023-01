Benoit Paire s'acharne sur un spectateur

Hugo Chirossel

Alors que l’Open d’Australie a débuté lundi, Benoît Paire quant à lui participe à l’ATP Challenger de Tenerife. En effet, le Français, contraint de passer par les qualifications, n’a pas pas réussi à se qualifier pour le tournoi de Melbourne. Opposé au Japonais Kaichi Uchida, il a été sorti dès les 16es de finale (7-6, 3-6, 6-3) mais avant de quitter le court, il a réussi à s’embrouiller avec un des rares spectateurs présents dans les tribunes.

179e mondial, Benoît Paire avait réussi à se défaire de Matheus Pucinelli De Almeida (6-4, 6-7, 7-5) lors du premier tour des qualifications pour l’Open d’Australie. Une situation malgré tout difficile pour l’Avignonnais, lui qui est habitué à entrer directement dans le tableau final des grands tournois grâce à son classement.

Éliminé des qualifications de l’Open d’Australie

« Ce n’est pas facile. Ce qui me fait du bien c’est que je retrouve tous les joueurs du tableau qui sont ici qui m’encouragent à revenir. C’est vrai que j’ai envie de faire une bonne saison et de repartir sur de bonnes bases, même si ça ne va pas être facile », a-t-il confié dernièrement, même s’il gardait une grande confiance en son tennis : « Je vais revenir. Je sais que j’ai le niveau, je sais que je me sens plutôt bien dans mes coups. Je ne suis pas inquiet, c’est juste que je n’avais pas la tête à ça pendant deux trois ans, mais je sais que je suis encore capable de battre les meilleurs, c’est pour ça que je joue. Si je sens que je n’ai plus le niveau alors j’arrêterai ». De plus, le Français semble lucide sur ce qu’il lui manque pour revenir au top : « Il faut juste que je retrouve un peu de confiance, un peu les jambes, mais sinon en termes de tennis, il n’y a pas de problèmes . »

"Look at your face... You look like my grandpa!"*Rires du public*Benoît Paire, stand-uppeur, 16 janvier 2023pic.twitter.com/P6qZKW9lsZ — Prise Marteau (@PriseMarteau) January 16, 2023

«Tu ressembles à mon grand-père»