Federer, Djokovic, Nadal… Testez vos connaissances sur l’Open d’Australie

Premier grand rendez-vous de la saison de tennis, l'Open d'Australie est l'un des 4 tournois majeurs.

Désormais, les plus grands y vont systématiquement

Aujourd’hui, il en va différemment. L’Open d’Australie n’est plus un tournoi du Grand Chelem au rabais et l’ensemble de l’élite du tennis mondial vient s’y disputer la victoire. Un titre en Australie a aujourd’hui une valeur très proche des trois autres, et de Novak Djokovic à Rafael Nadal, en passant par Roger Federer avant sa retraite, tous les plus grands luttent avec acharnement pour l’emporter. Les trois champions l’ont gagné, même si l’un des trois y a particulièrement performé et glané une grande partie des titres qui constitue aujourd’hui son palmarès en Grand Chelem (un peu moins de la moitié). Le Tournoi se dispute souvent sous une écrasante chaleur, ce qui lui octroie une dramaturgie supplémentaire et relativement spécifique car c’est probablement à l’Open d’Australie que l’on trouve les températures les plus élevées, ce qui peut parfois engendrer des matches épiques.