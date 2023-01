La mise au point de Benoit Paire avant l'Open d'Australie

La rédaction

En grosse difficulté ces derniers mois sur le circuit, Benoît Paire, 33 ans, espère connaître de jours meilleurs en ce début d’année 2023. Présent à Melbourne pour les qualifications de l’Open d’Australie, le Français, réputé pour ses coups de chauds, compte bien reprendre le rythme du joueur qu’il était autrefois.

Première étape réussie pour Benoît Paire dans ces qualifications de l’Open d’Australie. Le Français s’est imposé face au Brésilien Matheus Pucinelli De Almeida, et disputera ce mercredi, un autre tour de qualification. Sur une vidéo de la chaîne YouTube Tennis Legend Podcast , Paire a fait le point sur le Grand Chelem qui se joue à Melbourne et cette saison 2023 qui débute...

Paire pas habitué aux qualifications

Benoit Paire s'est tout d'abord exprimé sur le fait d’être contraint de passer par un tableau de qualification, lui qui était habitué de par son classement, à être directement dans le tableau final. « Ce n’est pas facile. Ce qui me fait du bien c’est que je retrouve tous les joueurs du tableau qui sont ici qui m’encouragent à revenir. C’est vrai que j’ai envie de faire une bonne saison et de repartir sur de bonnes bases, même si ça ne va pas être facile », a-t-il expliqué alors qu'il se bat donc pour une place à l'Open d'Australie.

Tennis : Djokovic en passe d'égaler Nadal, une légende s'explique https://t.co/RkIlGNn5lh pic.twitter.com/GDTeq1pw1k — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Un joueur qui a foi en son tennis