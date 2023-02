Alcaraz, Tsitsipas, Ruud… Qui peut vraiment concurrencer Djokovic cette année ?

Alexis Poch

De retour sur le toit du monde à la suite de sa victoire à l’Open d’Australie, Novak Djokovic est bien parti dans cette année 2023 pour écraser tout sur son passage. Dans son jardin, aucun joueur ne lui a résisté et à bientôt 36 ans, il semble être largement en mesure de pouvoir dominer tout le monde.

Dans la lignée de sa victoire en finale de l’Open d’Australie face à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a récupéré la place de numéro 1 mondial, un fauteuil qui devait lui revenir. Le Serbe reste sur 17 victoires consécutives sur le circuit et n’a même été battu qu’une seule fois depuis sa défaite à Roland-Garros contre Rafael Nadal. Derrière lui, d’autres joueurs ambitionnent de gagner des grands titres également mais il faudra être parfait pour s’imposer face à ce Djokovic-là. En raison des restrictions sanitaires, il ne devrait pas être présent à Indian Wells et Miami mais la saison sur terre battue pourrait être décisive.

Ses principaux rivaux en difficulté

Si Rafael Nadal a réalisé une incroyable première partie de saison en 2022, l’Espagnol galère depuis de longs mois avec son corps fatigué et le voilà encore absent du circuit pour quelques semaines pour se soigner. Très peu en réussite depuis son forfait en demi-finale de Wimbledon, le Majorquin approche des 37 ans et pourrait bien en avoir marre de subir de nouvelles blessures. De son côté, Daniil Medvedev a un peu explosé en vol ces derniers mois. La défaite en finale de l’Open d’Australie 2022, qu’il maîtrisait, lui a fait beaucoup de mal et depuis un an, il semble en difficulté. Son élimination précoce cette année a eu raison de lui : il est sorti du top 10 mondial à peine cinq mois après avoir quitté le fauteuil de numéro 1.

Rafael Nadal va bientôt quitter la cour des grands ? https://t.co/zdXSeQUv84 pic.twitter.com/To7KiVzHBR — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

La nouvelle génération déjà prête ?

Si Nadal et Mebdvedev avaient bien pris l’habitude de contrecarrer les plans du Serbe dernièrement, ils pourraient être remplacés par une génération plus jeune. En effet, Stefanos Tsitsipas semble être le mieux positionné pour enfin donner du fil à retordre à Djobkovic mais le Grec reste sur dix défaites consécutives face à lui et il n’a pas vraiment réussi à l’inquiéter en Australie. Ensuite, Carlos Alcaraz a déjà réussi à le battre, à Madrid l’an dernier mais le jeune Espagnol revient à peine sur le circuit, lui qui était absent ces derniers mois après sa victoire à l’US Open. De son côté, Casper Ruud n’est pas passé loin d’un gigantesque exploit en atteignant la place de numéro 1 mondial mais le Norvégien manque d’une grosse victoire dans un grand tournoi pour pouvoir prétendre à gêner Djokovic. Sur les six derniers mois, ce dernier n’a été battu que par Holger Rune, la pépite danoise. Autant dire qu’il ne manque pas d’adversaires, mais peut-être d’adversité…