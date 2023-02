Tennis : il confirme, l'équipe de France a un point faible

La rédaction

Alors que le tennis français vit une véritable période de transition après l’époque des Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, ou encore Gilles Simon, la nouvelle génération menée notamment par Ugo Humbert s’est imposée lors du tour préliminaire de la Coupe Davis face à la Hongrie (2-3). Sébastien Grosjean, capitaine de l’équipe de France en a profité pour noter les points d’amélioration de son équipe, notamment sur les doubles.

Grâce notamment à des grosses performances d’Adrien Mannarino et d’Ugo Humbert, l’équipe de France de Tennis s’est sortie du piège du tour qualificatif de Coupe Davis face à la Hongrie. Dans des propos rapportés par le journal L ’ Équipe , Sébastien Grosjean, ancien joueur et capitaine de l’équipe de France, s’est exprimé sur les faiblesses de son équipe, notamment lors des matchs en doubles, qui étaient, à l’époque, la grande force de la France.

Le double, gros point faible des Bleus

Si les performances d’Adrien Mannarino et d’Ugo Humbert en simple ont permit à l’équipe de France de Tennis de passer ce « traquenard » comme l’évoque Sébastien Grosjean, les Bleus se sont fait surprendre lors du double. En effet, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech ont été défaits par la paire de double hongroise (6-2, 7-6), samedi. L’occasion pour Sébastien Grosjean de revenir sur ce qui fut un temps, la grande force de l’équipe de France.

Tennis : Nadal et Djokovic sont «imbattables» https://t.co/CJSbuJzCon pic.twitter.com/g9wAQMEd4K — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

«Ça affaiblit l’équipe», Grosjean lucide sur les doubles