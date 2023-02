Djokovic encore banni, il veut une «autorisation spéciale»

Hugo Chirossel

N’étant pas vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic ne pourra pas se rendre aux États-Unis pour participer aux deux premiers Masters 1000 de la saison, à Indian Wells et à Miami. Toutefois, le Serbe ne s’est pas totalement résigné et espère encore être autorisé à s’y rendre, comme l’a confirmé son frère Djordje.

Si Novak Djokovic a été autorisé à participer à l’Open d’Australie cette année, il devrait en revanche manquer les deux premiers Masters 1000 de la saison, à Indian Wells et Miami. En effet, les États-Unis interdisent toujours l’entrée sur leur territoire aux personnes n’étant pas vaccinées contre le Covid-19. Une mesure qui devrait être levée le 11 mai prochain, alors que les deux tournois ont lieu en mars.

«C’est impossible», un gros mensonge est révélé pour Djokovic https://t.co/qGxqMw84YY pic.twitter.com/IX7yyMFv87 — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

«Novak a besoin d'obtenir une autorisation spéciale»

Novak Djokovic a toujours l’espoir de pouvoir s’y rendre, puisque d’après son frère Djordje, il a envoyé une requête afin d’être autorisé à y participer. « Malheureusement, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Novak a besoin d'obtenir une autorisation spéciale pour voyager, vu que les États-Unis ne laissent toujours pas entrer les étrangers non-vaccinés. Ce qui est incroyable d'ailleurs, sachant que de grandes manifestations sportives ont été organisées avec des athlètes non-vaccinés dans le monde entier », a déclaré Djordje Djokovic à l’agence de presse serbe Tanjug .

Haas veut voir Djokovic à Indian Wells