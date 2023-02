Tennis : Ils sont unanimes, Djokovic est le numéro un !

La rédaction

Récent vainqueur de son 22ème Grand-Chelem avec l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’est montré extrêmement dominateur à Melbourne. En plus de recoller avec son rival Rafael Nadal en termes de victoires en Grand-Chelem, le Serbe a retrouvé la place de numéro un au classement ATP. Pour les autres joueurs majeurs du circuit, cela ne fait aucun doute, Djokovic restera numéro un jusqu’à la fin de la saison.

Il est tout simplement l’homme en forme de ce début de saison. Novak Djokovic semble, en effet, intouchable depuis janvier. Son titre à l’Open d’Australie en est d’ailleurs le parfait exemple. Le Serbe s’est montré impressionnant lors de ce premier Grand Chelem de l’année, et compte bien continuer sur sa lancée. De quoi détrôner Rafael Nadal à Roland-Garros en juin prochain ? Peut-être. En attendant, les autres joueurs majeurs du circuit, dont l’Espagnol, ont répondu aux traditionnelles questions annuelles de la chaîne officielle de l’ATP. L’occasion pour Rafa , d’adresser un beau message à son rival Novak Djokovic.

«Il est à cette place depuis si longtemps», le message touchant de Nadal

En manque de rythme à cause d’une grosse blessure au pied ces derniers temps, l’Espagnol n’en demeure pas moins l’un des joueurs les plus combattifs du circuit. Mais c’est également l’un des joueurs les plus fair-play. Lors de la vidéo questions réponses organisées chaque année par l’ATP, Nadal, ainsi que plusieurs joueurs se sont vu poser la question suivante : « Quel joueur finira l’année numéro un ? » . L’occasion pour le Taureau de Manacor d’envoyer un beau message à Novak Djokovic : « Djokovic finira l’année numéro 1 mondial, il est à cette place depuis si longtemps » . Le Serbe appréciera forcément cette marque de respect.

Grosse inquiétude pour Nadal, «ce n’est plus le même» https://t.co/zmjvWty0NV pic.twitter.com/zaE1nknvzf — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Les autres joueurs sont admiratifs de Djokovic

Mais l’Espagnol n’est pas le seul à avoir choisi Novak Djokovic en option de réponse à la question de l’ATP. En effet, Denis Shapovalov, John Isner, Karen Kachanov, ou encore Danil Medvedev sont également du même avis.