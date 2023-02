«Je ne sais pas où le mettre», il fait une terrible annonce sur Nadal

Hugo Chirossel

Blessé à la hanche depuis sa défaite face à Mackenzie McDonald lors du deuxième tour de l’Open d’Australie, on ne sait pas quand on pourra revoir Rafael Nadal sur les terrains. L’incertitude règne autour de l’état physique de l’Espagnol, à tel point que certains observateurs ne savent plus dans quelle catégorie le classer.

Toujours blessé, Rafael Nadal a été contraint de se retirer des prochains tournois ATP de Doha et de Dubaï. En effet, l’Espagnol est touché à la hanche depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie face à Mackenzie McDonald. Depuis sa victoire à Roland-Garros il y a quelques mois maintenant, Rafael Nadal n’est pas épargné par les blessures. Il devrait être réévalué dans quelques jours et pourrait même renoncer aux Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

Federer part à la retraite, il enterre Nadal et Djokovic https://t.co/kZAgfAf67Z pic.twitter.com/HnbgqAArHG — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

« On pourrait dire que Djokovic appartient peut-être à un niveau à part »

Une situation qui fait que Gill Gross ne sait même plus où classer Rafael Nadal. En effet, l’analyste qui officie sur Tennis Channel a tenté de mettre les meilleurs joueurs dans une catégorie en fonction de leur niveau actuel, dans une vidéo publiée sur YouTube . « Je pense qu’il y a un niveau 1. Dans le niveau 1, il y a Djokovic et Alcaraz. On pourrait dire que Djokovic appartient peut-être à un niveau à part. Laissons Alcaraz jouer au tennis avant de le placer là. Tsitsipas est dans le tier 2. Je pense qu’il est seul dans le tier 2. Zverev n’est plus là, Medvedev n’est pas bon en ce moment », a-t-il déclaré, avant de poursuivre en évoquant son incertitude sur Rafael Nadal.

« Il ne fait partie d’aucune catégorie »