Grosse inquiétude pour Nadal, «ce n’est plus le même»

Vainqueur de Roland-Garros en juin dernier, Rafael Nadal ne parvient pas à se sortir de sa spirale de blessures depuis son sacre à Paris. Éliminé dès le deuxième tour à l’Open d’Australie, l’Espagnol inquiète de plus en plus. Brad Gilbert considère qu’il n’est plus « le même joueur ».

Rafael Nadal vit une période creuse. Depuis sa victoire à Roland-Garros en juin dernier, l’Espagnol galère toujours plus avec son corps. Wimbledon a été magnifique jusqu’à ce qu’il soit contraint à l’abandon avant même de disputer sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Depuis, Nadal a joué tous les tournois du Grand Chelem mais n’a jamais réussi à réaliser un parcours à la hauteur de son talent et de sa carrière.

Nadal inquiète sérieusement

Pendant que Novak Djokovic flambe de nouveau, Rafael Nadal inquiète. Pire, il ne semble même plus en mesure de se sortir de toutes ses blessures. Brad Gilbert, ancien numéro 4 mondial, est inquiet pour l’avenir de Nadal.

«Il a perdu cette valeur»