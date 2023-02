Nadal et Djokovic sont imprenables, il est bluffé

Pierrick Levallet

Alors qu'ils s'approchent de plus en plus de la retraite, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont toujours considérés comme certains des meilleurs joueurs du circuit actuel. Les deux légendes sont très difficiles à tromper sur le court. D'ailleurs, Carlos Alcaraz ne dira pas le contraire, lui qui a du mal à les déstabiliser avec ses armes.

À 35 et 36 ans, Novak Djokovic et Rafael Nadal figurent toujours parmi les meilleurs joueurs du circuit. Le Serbe a pris sa revanche à l’Open d’Australie en janvier dernier après avoir été écarté de l’édition 2022 du tournoi de Melbourne. L’Espagnol, quant à lui, a raflé deux titres du Grand Chelem la saison dernière (Open d’Australie et Roland-Garros). Les deux légendes du tennis donnent encore du fil à retordre à la nouvelle génération, qui ne cesse de pousser pour les détrôner.

Carlos Alcaraz, l’avenir du tennis mondial

Plusieurs jeunes joueurs ont déjà intégré le top 10 du classement ATP. Carlos Alcaraz s’est même hissé jusqu’à la première place il y a quelques mois, suite à son sacre à l’US Open. À 19 ans, l’Espagnol est déjà régulièrement comparé à Rafael Nadal et est annoncé comme son digne héritier. Néanmoins, Carlos Alcaraz affirme qu’il est encore très difficile de berner Rafa et Novak Djokovic sur le court, notamment sur un coup bien spécifique.

«Ils voient le coup même avant que je ne le réalise»