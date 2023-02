Roland-Garros : Un dernier exploit et puis s’en va pour Nadal ?

Alexis Poch

En difficulté sportive et physique, Rafael Nadal pourrait tenter de relever un ultime et immense défi. S’imposer dans son jardin de Roland-Garros pour décrocher un 23ème Grand Chelem. Un dernier avant de tirer sa révérence. Mais en est-il seulement capable ?

Auteur d'une première partie de saison 2022 époustouflante, au cours de laquelle il a ajouté deux titres du Grand Chelem à son palmarès, Rafael Nadal a ensuite connu les galères. Forfait avant sa demi-finale à Wimbledon, souffrant des abdominaux, l'Espagnol n'a gagné que cinq des treize matches qu'il a disputés ensuite, une mauvaise série qui continue en 2023.

Une galère qui continue

Jamais épargné par les blessures tout au long de sa carrière, Rafael Nadal apparaît de plus en plus épuisé depuis un an. Le Majorquin a fait des déclarations qui témoignent de son ras-le-bol juste avant de gagner Roland-Garros l'année dernière, sentant bien que la retraite est proche. Et ce début de 2023 n'est pas plus encourageant, alors qu'il pourrait être absent du circuit encore plusieurs semaines, à la suite de sa blessure survenue à l'Open d'Australie.

Rafael Nadal va bientôt quitter la cour des grands ? https://t.co/zdXSeQUv84 pic.twitter.com/To7KiVzHBR — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Une carrière "loin d'être terminée"

Malgré les blessures et une forme loin d'être optimale ces derniers mois, Rafael Nadal n'a pas encore l'intention d'arrêter sa carrière, lui qui fêtera ses 37 ans en juin prochain. C'est en tout cas ce qui ressort de ses propos. L'Espagnol croit encore en ses chances de pouvoir rivaliser avec les meilleurs, en particulier sur terre battue. « Je pense que j'ai de la passion et de l'amour pour ce que je fais, donc j'ai encore de l'énergie » a-t-il confié il y a quelques semaines.

Toni y croit