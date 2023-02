Tennis : Un come-back de Roger Federer ?

Alexis Poch

Retraité des circuits, Roger Federer profite désormais d’une retraite bien méritée. Plusieurs fois sollicité pour revenir, le Suisse a tout refusé jusqu’à présent. Mais un retour est-il vraiment impossible à envisager ?

Absent du circuit depuis sa défaite à Wimbledon en 2021, Roger Federer ne laissait plus trop planer le doute quant à sa retraite, lui qui a dépassé les 40 ans. C'est finalement en septembre dernier, à l'occasion de la Laver Cup, qu'il a dit adieu au tennis après un dernier double avec Rafael Nadal. Depuis, le Suisse a été invité plusieurs fois pour faire une apparition, sans pour autant accepter.

Sa famille, une priorité

Plutôt discret depuis six mois, Roger Federer a souvent confié qu'il souhaitait profiter à fond de sa famille tout en faisant le bilan de sa carrière. « La chose la plus importante en ce moment, c’est de passer du temps avec ma famille » avait-il déclaré il y a quelques jours. A priori, les fans du Maestro ne sont pas près de le revoir sur un court de tennis pour le moment.

Voilà ce que fait Roger Federer pendant sa retraite https://t.co/WOL4S28IJr pic.twitter.com/LnMGbL3JHH — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Federer manque beaucoup au circuit

Si l'annonce de sa retraite n'a pas vraiment surpris grand monde, Roger Federer restera certainement le joueur le plus apprécié sur le circuit. Beaucoup espèrent ainsi le revoir jouer le plus tôt possible. Mais le Suisse a bien choisi la Laver Cup et a refusé les invitations du tournoi de Bâle, sa ville natale, et de l'Open d'Australie, même pour faire une courte apparition afin d'honorer sa carrière.

Une tournée d'adieu