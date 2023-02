Federer part à la retraite, il enterre Nadal et Djokovic

Pierrick Levallet

En septembre dernier, juste après la Laver Cup, Roger Federer a pris sa retraite. Le Suisse s'est retiré des courts à 41 ans. Novak Djokovic et Rafael Nadal ne devraient pas tarder à le suivre, eux qui ont 35 et 36 ans et qui approchent de la fin de leur carrière. D'ailleurs, un joueur de la nouvelle génération estime que l'ère du Big 3 touche à sa fin.

Il y a quelques mois maintenant, Roger Federer a annoncé qu’il prenait sa retraite. Le départ du Suisse, à 41 ans, marque le début d’un tournant, la fin d’une ère sur le circuit ATP. L’un des membres du Big 3 s’est retiré, et Novak Djokovic et Rafael Nadal ne devraient plus tarder à le suivre. À 35 et 36 ans, le Serbe et l’Espagnol sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. Francisco Cerundolo pense d’ailleurs que c’est le bon moment pour la nouvelle génération pour prendre la relève.

«L’ère de Federer Nadal et Djokovic touche à sa fin»

« C’est un bon moment pour le tennis, parce que vous ne le voyez pas comme impossible. Il y a encore quelques années, on pouvait voir Nadal, Djokovic, Federer, Murray, peut‐être Del Potro... On pouvait voir quatre, cinq ou six joueurs établis, qu’il était impossible d’éliminer et de battre dans un Grand Chelem ou dans des tournois importants. Maintenant, il y a un très grand changement dans le circuit, avec Alcaraz, avec Tsitsipas, avec Ruud... Beaucoup ont mon âge » a expliqué le joueur de 24 ans dans un entretien accordé à News Rebeat .

«Tout le monde peut gagner n’importe quel tournoi»