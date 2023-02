Tennis : Il veut récupérer son trône, Djokovic menacé

La rédaction

Novak Djokovic semble être dans la forme de sa vie actuellement. Le Serbe s’est offert un 22ème titre du Granc-Chelem en remportant son 9ème Open d’Australie. Mais il a surtout détrôné Carlos Alcaraz, en récupérant la place de numéro un du classement ATP. L’Espagnol, qui a tout juste repris la compétition, compte bien détrôner Djokovic le plus vite possible

Plus jeune joueur à devenir numéro un du classement ATP, Carlos Alcaraz (19 ans), est dans une situation compliquée actuellement. En effet, le jeune Espagnol a connu la première blessure importante de sa carrière, et n’a plus joué depuis décembre 2022. Alors que son premier match de l’année est programmé pour ce jeudi, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur Novak Djokovic, vainqueur de l’Open d’Australie, et nouveau numéro un mondial.

« Il n’a pas de faiblesses », Alcaraz admiratif devant Djokovic

Inscrit au tournoi de Buenos Aires (ATP 250), Carlos Alcaraz affrontera Laslo Djere ce jeudi. L’occasion pour l’Espagnol de s’exprimer sur ses objectifs, dont fait clairement partie la place de numéro un au classement ATP, détenu par un Novak Djokovic élevé au rang de « Dieu » par Alcaraz lui-même : « Novak Djokovic n’a pas de faiblesses. Chaque coup est incroyable. Sa condition physique est incroyable ; sa condition mentale est incroyable. Il est comme un Dieu, et je l’admire au fil des années à rester au même niveau, à rester au sommet. C’est vraiment, vraiment difficile, et j’admire cela » .

Dans le dur, il veut s’inspirer de Nadal, Djokovic et Federer https://t.co/hGuKHtfvXc pic.twitter.com/8X21zlpESk — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

« Le but est de récupérer la première place »