Tennis : Détruit par Djokovic, il va revenir plus fort

La rédaction

Novak Djokovic est revenu en ce début d’année 2023, à un niveau stratosphérique. Le Serbe a également fait d’une pierre deux coups, puisqu’en plus d’avoir remporté son 22ème Grand-Chelem, il a récupéré la place de numéro un au classement ATP. Stefanos Tsitsipas lui, a connu sa deuxième défaite en finale de Grand-Chelem, deux finales que le Grec a perdu contre Djokovic. Alors qu’il a repris la compétition ce mardi, Tsitsipas s’est exprimé sur son processus pour se remettre de cet échec en Australie.

Stefanos Tsitsipas a, pour la deuxième fois de sa carrière, calé contre Novak Djokovic en finale d’un Grand-Chelem. Le Grec s’était montré totalement impuissant face au Serbe en janvier à Melbourne. Alors qu’il s’est imposé ce mardi lors du premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, Stefanos Tsitsipas en a profité pour revenir sur ses méthodes de progression, notamment après une défaite en finale d’un grand tournoi. Ce qui est certain, c’est que le Grec ne s’est pas laissé abattre, et compte bien rebondir.

À chaque problème sa solution, selon Tsitsipas

Le Grec s’est exprimé en conférence de presse ce mardi après sa victoire en deux sets (7-5, 6-1) face à Emil Ruusuvori à Rotterdam. Il a notamment évoqué sa capacité à rester concentré et fort mentalement même après certaines déceptions : « Le processus dans lequel je suis plongé me permet de trouver des solutions à toutes sortes de problèmes. Le fait de répéter les choses encore et encore fait que tout fonctionne. Quand on est plus jeune, on fait de son mieux, mais on manque d’expérience » .

Tennis : Djokovic a trouvé la «combinaison mortelle» devant Nadal et Federer https://t.co/8T0O3sbckY pic.twitter.com/dHTaTjgJ3G — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Tsitsipas plus « sage » qu’avant