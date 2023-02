Tennis : Ça commence à devenir très inquiétant pour Gaël Monfils

Alexis Poch

Blessé au talon droit au milieu de la saison 2022, Gaël Monfils était revenu pendant l'été avant de mettre un terme à sa saison et dégringoler au classement. Le meilleur joueur français de ces dernières années avait tout prévu pour revenir à Rotterdam cette semaine mais il a décidé de repousser son retour. A 36 ans, l'inquiétude grandit pour celui qui a évoqué à plusieurs reprises la retraite ces derniers mois.

Auteur d'un début de saison intéressant il y a un an, Gaël Monfils a ensuite eu des galères physiques lors de la tournée sur terre battue. Absent du circuit quasiment jusqu'à la fin de la saison, le Français est soigné mais n'a pas voulu précipiter son retour. 210ème mondial cette semaine, il avait déjà annoncé son retrait de l'Open d'Australie pour pouvoir profiter du classement protégé, son absence étant alors inférieure à six mois. Mais ce ne sera pas pour tout de suite puisque Monfils souhaite se laisser du temps.

Un retour repoussé jusqu'à quand ?

Alors qu'il bénéficiait d'une invitation pour le tournoi de Rotterdam, tournoi qu'il a remporté à deux reprises, Gaël Monfils n'en sera pas. Sur sa chaîne Twitch , où il a pris l'habitude de discuter avec ses fans, il a expliqué qu'il ne se sentait pas encore prêt. « Je suis un peu trop juste, je m’habitue aussi à mes nouvelles chaussures. Je vais tout faire pour jouer à Marseille. Mais si je ne me blesse pas, la tournée américaine, c’est oui à 100% » a-t-il alors déclaré, visiblement pas encore sûr de sa prochaine destination.

Tennis : Mais où est donc passé Gaël Monfils ? https://t.co/LR9H91eP5s pic.twitter.com/DuaGv9BXwz — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

L'objectif JO 2024

Interrogé à plusieurs reprises sur la suite de sa carrière, Gaël Monfils a souvent répété qu'il souhaite jouer jusqu'à 40 ans. Du moins, il a fait des Jeux olympiques de Paris 2024 un grand objectif, mais il faudra bien jouer dès les prochaines semaines pour espérer obtenir un ticket. Le Parisien n'a pas vraiment le droit à l'erreur désormais mais veut rester confiant.

La retraite à venir ?