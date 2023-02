Dans le dur, il veut s’inspirer de Nadal, Djokovic et Federer

Arnaud De Kanel

Blessé depuis plusieurs semaines, Carlos Alcaraz avait été contraint de déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Pendant ce temps-là, la nouvelle coqueluche du tennis mondial voyait Navas Djokovic lui ravir sa première place au classement ATP. Alors qu'il traverse la période la plus compliquée de sa jeune carrière, il souhaite prendre exemple sur ses illustres prédécesseurs pour se relever.

La saison passée, Carlos Alcaraz confirmait les énormes attentes placées en lui en réalisant une saison exceptionnelle avec comme point d'orgue le sacre à l'US Open et la première place au classement ATP. Comme beaucoup de tennismans, il s'inspire de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Conscient que son avénement est arrivé très tôt dans sa carrière, il veut prendre exemple sur le Big Three pour éviter de stagner et continuer à progresser.

«Je dois continuer à grandir»

« La vérité est que le paradis est arrivé beaucoup plus vite que je ne le pensais. D’après mes résultats, j’ai touché le ciel avec mes mains. Mais peut‐être que je n’y suis pas arrivé en termes de niveau. En bref, je dois continuer à grandir dans d’autres aspects, en tant que joueur, en tant que personne. Il est important de grandir dans tous les domaines », a avoué Carlos Alcaraz dans un entretien accordé à la Nacion .

«Rafa, Roger et Novak, n’ont jamais stagné»