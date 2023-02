Tennis : Mais où est donc passé Gaël Monfils ?

Alexis Poch

Gloire du tennis français ces dernières années, Gaël Monfils a disparu du circuit ATP depuis presque un an. Le Français, gêné par une blessure au talon, une épine calcanéenne, fait pourtant son retour la semaine prochaine à Rotterdam, où les organisateurs lui ont attribué une invitation.

Sans Gaël Monfils qui flirtait encore avec le top 20 au moment de sa blessure après Madrid l'an dernier, le tennis masculin français a bien du mal à exister. A 36 ans, il était encore un solide prétendant aux belles performances, en témoigne son bon début de saison 2022. Mais celle-ci a été bien courte puisque le Parisien n'a plus joué le moindre match depuis le mois d'août. Malgré tout, Monfils ne perd pas espoir...

Une blessure gênante

C'est après sa défaite contre Novak Djokovic à Madrid que Gaël Monfils a d'abord disparu. Le Français, obligé de s'absenter de nombreux mois des courts, a raté quasiment l'intégralité de la saison ensuite, ce qui l'a logiquement fait plonger au classement. Actuellement 207ème, il aura bien du mal à remonter la pente dans les prochains mois. A 36 ans, il sait que la retraite n'est pas loin.

Retour tardif pour profiter du classement protégé

S'il est remis depuis quelques temps maintenant de sa blessure au talon, Gaël Monfils a tout de même fait le choix de s'absenter de ce tout début de saison pour pouvoir profiter d'une règle bien précise du règlement. En effet, le Français a déclaré forfait pour l'Open d'Australie notamment pour respecter les six mois d'absence sur le circuit pour pouvoir bénéficier du classement protégé. Grâce à celui-ci, il pourra intégrer plus facilement les tournois qu'il souhaite jouer.

Monfils veut aller jusqu'aux JO