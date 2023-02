«Il ira haut» : Gasquet annonce le futur crack du tennis français

La rédaction

La relève française en tennis se fait attendre. La retraite de l'illustre Jo-Wilfried Tsonga couplée aux probables prochaines de Gaël Monfils (36 ans) et Richard Gasquet (36 ans), laisse un grand vide dans le paysage tennistique français. Le premier français au classement ATP pointe à la 42ème place, une anomalie et c'est Benjamin Bonzi. Mais Richard Gasquet vient d'adouber un jeune tennisman français, Arthur Fils.

18 ans. C'est l'âge d'Arthur Fils, mais c'est également le nombre d'années d'écart entre Arthur Fils et Richard Gasquet qui se sont affrontés lors de l'Open Sud de France de Montpellier. Un match qui a vu Fils battre son illustre aîné, qui n'a pas tari d'éloge envers son bourreau du jour.

«18 ans d'écart, je n'avais jamais vu ça»

Mais où est passé le respect des aînés ? En sport, il n'existe pas et heureusement d'ailleurs. C'est pourquoi Arthur Fils ne s'est pas fait prier pour battre son idole, Richard Gasquet qui avait pourtant remporté le tournoi à trois reprises dans sa carrière (2013, 2015 et 2016). À la fin du match, le gamin de l'Essonne, classé 145ème mondial, mesurait la portée de son exploit : « Je le regarde jouer depuis que je suis tout petit. J'aurais signé tous les jours pour une victoire, c'est clair. 18 ans d'écart, je n'avais jamais vécu ça sur un court. En plus, un Français, en plus Gasquet. Franchement, c'était une super expérience. Avant le match, il y avait de l'excitation et du stress. Mais du stress positif, avec l'envie de faire. Je savais que les longs rallies allaient pencher de mon côté et j'ai essayé de l'emmener dans cette filière. » Arthur Fils affrontera au prochain tour Roberto Bautista-Agut, 24ème mondial.

«Il ira haut»