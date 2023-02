Rafael Nadal va bientôt quitter la cour des grands ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Éliminé au deuxième tour de l’Open d’Australie après une énième blessure, Rafael Nadal est plus que jamais en grande difficulté depuis quelques mois. Auteur d’une première partie de saison incroyable en 2022, il a largement marqué le pas après son forfait en demi-finale de Wimbledon. Depuis, c’est l’incertitude autour de l’Espagnol, qui pourrait peu à peu disparaître du classement…

Avec 22 Grands Chelems à son actif, Rafael Nadal occupait seul la tête du nombre de titres dans cette catégorie avant que Novak Djokovic ne l’égale à la suite de sa victoire lors de l’Open d’Australie. Le Serbe, au sommet, voit son principal rival sur le déclin. Le Majorquin, qui a annoncé jusqu’à deux mois d’absence, pourrait connaître un sort difficile s’il ne joue pas. En effet, pour la première fois depuis qu’il y est entré, c’est-à-dire le 25 avril 2005, Rafael Nadal n’a pas quitté le top 10. C’est évidemment une statistique exceptionnelle, en plus d’être un record.

Djokovic - Nadal : Le débat bientôt terminé ? https://t.co/fXhdDIIfLg pic.twitter.com/5sZk1Lwzw4 — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Sortie du top 10 à venir ?

Alors qu’il aura 37 ans dans quelques mois, Rafael Nadal connaît une période difficile et cette nouvelle blessure pourrait le contraindre de s’absenter trop longtemps pour continuer à figurer parmi les dix meilleurs joueurs mondiaux. En effet, si on fait une simulation, l’Espagnol ne pourra pas beaucoup gagner de points même s’il joue. L’année dernière, il avait enchaîné 20 victoires consécutives pour démarrer la saison mais il a changé son calendrier cette année. Habitué à jouer Acapulco, il a pris cette fois la direction du Moyen-Orient en février pour disputer Doha et Dubaï. Sixième avec 3815 points actuellement, il perdrait 500 points de sa victoire mexicaine puis 600 de sa finale à Indian Wells. Ainsi, il faudra sûrement jouer pour éviter que sa série soit interrompue. Pour rappel, il en est à peu près à 930 semaines consécutives dans le top 10.

Des galères sur terre battue ?

Si jamais il venait à s’absenter jusqu’à sortir du top 10, Rafael Nadal pourrait donc arriver sur terre battue sans être vraiment protégé. En effet, il pourrait se frotter aux tout meilleurs mondiaux plus tôt que prévu mais il pourrait aussi profiter de ces tournois pour monter en puissance, lui qui n’avait pas réussi une grande saison sur terre avant Roland-Garros. Pour l’heure, il est encore inscrit pour les tournois de Doha et de Dubaï, prévus dans deux et trois semaines. En manque de victoire ces derniers temps, le temps est compté pour le Majorquin, lui qui a tant évoqué la retraite l’année précédente…