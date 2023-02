Tennis : Djokovic prêt à frapper un très gros coup !

Alexis Poch

Privé de deux Grands Chelems l'année dernière, Novak Djokovic a pourtant signé un excellent retour sur le circuit ces derniers mois et vient de rejoindre Rafael Nadal en tête du nombre de titres en Majeur. Cette 22e victoire permet au Serbe de récupérer ce que beaucoup considèrent comme sa place, celle du fauteuil de numéro 1 mondial. Et il est sur le point de battre un nouveau record...

Longtemps éloigné des terrains en raison de son statut vaccinal, Novak Djokovic était même en dehors du top 5 en novembre dernier. Mais au prix d'une formidable fin de saison et une victoire à l'Open d'Australie sans être inquiété sur le terrain, le voilà déjà de retour à la place de numéro 1 mondial, succédant ainsi à Carlos Alcaraz.

Presque invincible depuis un an

Si on exclut la Laver Cup, Novak Djokovic n'a perdu qu'un seul match depuis sa défaite en quarts de finale à Roland-Garros, face à son éternel rival espagnol. C'était face à Holger Rune, la surprise danoise en finale du Rolex Paris Masters. En revenant vraiment sur le circuit au cours de la saison sur terre battue, le Serbe n'a fait que monter en puissance et prouve que sa domination est toujours intacte.

Un nouveau record

En plus d'infliger une correction au reste du circuit, Novak Djokovic va s'emparer sans surprise d'un autre grand record dans le monde du tennis. En effet, s'il a déjà dépassé largement les 310 semaines de Roger Federer au sommet, il va battre le total de Steffi Graf avec 377 semaines. Il vient d'entamer sa 376ème semaine et ne devrait pas être inquiété jusque-là. En revanche, cela semble trop tard pour pouvoir battre le record du nombre de semaines consécutives du Suisse (237).

Un trône indisputé ?

Si Novak Djokovic a réussi à s'emparer une nouvelle fois du fauteuil de numéro 1, il n'a pas non plus une avance aussi confortable que celle que peut avoir Iga Swiatek chez les femmes. Mais en voyant le niveau de tennis qu'il est capable de produire, difficile d'imaginer qu'il n'occupera pas cette place à la fin de la saison. Cependant, il pourrait déjà être en danger s'il n'obtient pas d'autorisation pour jouer à Indian Wells et Miami...