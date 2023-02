Tennis : Djokovic dans la légende, il va encore frapper fort

La rédaction

Lorsque dans quelques années on se penchera sur « qui est le meilleur joueur de l'histoire du tennis », plusieurs noms se succèderont. Federer, Nadal, Djokovic, Borg, Sampras...La réponse risque d'être difficile à donner tant ces joueurs ont marqué leur époque, avec des styles diamétralement opposés. Les seuls en mesure d'écrire encore un peu plus leur légende sont Rafael Nadal et Novak Djokovic. Avec un sacré avantage pour le dernier cité.

Le tennis ne se résume-t-il qu'aux titres remportés, aux émotions qu'un joueur procure aux spectateurs ou au style de jeu ? Dans l'histoire récente, le titre de meilleur joueur de l'histoire du tennis serait alors décerné respectivement à Djokovic, Nadal et Federer. Pour autant, nombreux sont ceux qui accordent de l'importance aux victoires et aux titres. Novak Djokovic semble être en mission pour régler vite ce débat.

La crise du Covid-19 ne l'a pas stoppé

Novak Djokovic est à la lutte avec Rafael Nadal en termes de nombre de Grand Chelem remporté (22 chacun). Roland Garros devrait permettre à l'un des deux de passer devant. Car 23 Grand Chelem c'est un record chez les hommes. Pourtant, il y a un an, Novak Djokovic était renvoyé d'Australie car pas vacciné, puis interdit d'US Open car pas vacciné non plus. Au sortir de Roland Garros 2022, remporté par Nadal pour la quatorzième fois de son histoire, Djokovic pointait à deux Grand Chelem de retard sur le tennisman espagnol. Mais Wimbledon en 2022 et l'Open d'Australie en 2023 lui ont permit de recoller à 22. En revanche, chez les femmes, le record de Grand Chelem remporté est détenu par l'Australienne Margaret Smith Court qui en gagné 24.

Un record incroyable sera battu avant la fin du mois

Il faut savoir que ce sont les femmes qui détiennent les records les plus fous de l'histoire du tennis. Précédemment, Margaret Smith Court est la détentrice du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem remporté, 24. Steffi Graff détient deux records : celui d'être restée le plus longtemps numéro 1 mondial pendant 377 semaines sur toute sa carrière et celui d'être la seule joueuse de l'histoire de ce sport à avoir remporté le Golden Grand Chelem, à savoir tous les tournois du Grand Chelem en plus de la médaille d'or olympique. Novak Djokovic pourra en battre qu'un seul, celui du nombre de semaines en tant que numéro 1. Cette semaine du 13 février sera la 376ème qu'il passe sur la plus haute marche du classement. Son classement ne bougera pas jusqu'à Roland Garros, faisant déjà de lui le futur recordman du nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial. Par ailleurs, hormis Rod Laver en 1969, aucun tennismen n'a réussi à réaliser le Grand Chelem.

Les records déjà détenus par Novak Djokovic

Habitué aux records, Novak Djokovic en détient pléthore. Pêle-mêle, Il détient celui du nombre d'années (7) durant lesquelles il a finit numéro 1 mondial. Il est aussi le seul joueur de l'ère Open a avoir réussi le Grand Chelem à cheval sur deux saisons (Wimbledon et US Open 2015 et Open d'Australie et Roland Garros 2016). Par ailleurs, il est également le seul joueur de l'histoire du tennis à détenir au moins 7 titres dans deux tournois du Grand Chelem (10 en Australie et 7 à Wimbledon). Ceux pour qui le palmarès compte diront alors certainement que Novak Djokovic est le plus grand joueur de l'histoire du tennis.