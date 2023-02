Tennis : Iga Swiatek vers une fin de règne ?

Alexis Poch

Propulsée au sommet du tennis mondial à la suite de la retraite d'Ashleigh Barty il y a presque un an, Iga Swiatek a prouvé qu'elle méritait largement sa place. La Polonaise a dominé la saison 2022 de la tête et des épaules mais son fauteuil pourrait être menacé dans les prochains mois, elle qui commence à marquer doucement le pas.

Souvent indéboulonnable et impressionnante de régularité, Iga Swiatek a creusé un fossé entre elle et les autres au classement. La Polonaise a surtout marqué les esprits il y a un an, lorsqu'elle enchaînait les victoires pour atteindre les 37 succès consécutifs, un record au XXIème siècle. Avec deux nouveaux titres du Grand Chelem à son palmarès, elle aura tout de même du mal à faire aussi bien que l'année précédente.

De nouvelles fortes têtes

Si Iga Swiatek a dominé quasiment toutes ses adversaires tout au long de la saison, derrière elle d'autres joueuses ont également réussi à s'imposer comme des candidates solides. Avec deux finales en Grand Chelem, Ons Jabeur a crevé l'écran en 2022, tout comme Aryna Sabalenka, Elena Rybakina ou encore Caroline Garcia. Et si toutes ces joueuses sont encore loin de la Polonaise au classement, elles font partie de celles qui peuvent définitivement prendre la suite de Swiatek.

Une domination contestée

En allant plus loin, on peut même dire qu'Iga Swiatek n'est pas forcément la joueuse la plus impressionnante depuis la deuxième partie de la saison. En effet, même si elle est parvenue à remporter l'US Open sans jouer son meilleur tennis, d'autres joueuses ont gagné plus de points qu'elle entre la saison sur gazon et aujourd'hui. C'est le cas notamment de la Biélorusse Sabalenka, qui vient d'inscrire son nom au palmarès de l'Open d'Australie, mais aussi de Caroline Garcia, vainqueure du Masters il y a trois mois.

Une bagarre à venir dans les prochains mois ?

A l'heure actuelle, le constat est sans appel. Iga Swiatek occupe le trône avec plus de 10000 points, un total énorme que seules Serena Williams, Maria Sharapova et Victoria Azarenka ont réussi à atteindre. Elle possède plus de 4000 points d'avance sur la Biélorusse mais ne pourra pas gagner de points dans les prochains mois. C'est à partir du tournoi WTA 1000 de la semaine prochaine qu'elle avait débuté sa série de 37 victoires l'an dernier, donc de Dubaï à Roland-Garros cette année. Les filles qui la suivent au classement peuvent donc espérer se rapprocher sérieusement, avant de peut-être connaître un affrontement pour le trône.