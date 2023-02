Djokovic numéro 1 en fin de saison, une affaire déjà pliée ?

Alexis Poch

Plus que jamais de retour au sommet du tennis mondial, Novak Djokovic est parti pour réaliser une saison 2023 exceptionnelle. A bientôt 36 ans, le Serbe est toujours aussi dominateur que lors de ses plus belles années et il sera bien difficile à détrôner.

L'enjeu était simple lors du dernier Open d'Australie. En l'absence de Carlos Alcaraz, blessé, la place de numéro 1 mondial pouvait revenir à trois joueurs. Mais c'est bien Novak Djokovic qui a su profiter de l'occasion pour reprendre ce qui devait logiquement lui revenir. Et au vu du niveau de jeu affiché en Australie, il part très bien pour garder cette place un moment...

Une absence à Indian Wells qui peut peser

Peu de temps après avoir conquis son 22ème titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a dû faire face à une mauvaise nouvelle : les Etats-Unis n'autoriseront les personnes non-vaccinées contre le Covid sur le territoire qu'à partir du mois de mai. Cette décision condamne donc le Serbe à s'absenter pour les deux premiers Masters 1000 de la saison, Indian Wells et Miami, si les choses en restent là. Son absence pourrait donc profiter au jeune Espagnol ou à Stefanos Tsitsipas de le dépasser momentanément.

Bien présent à New York

S'il compte encore obtenir une autorisation spéciale pour le mois de mars, Novak Djokovic sera bien de la partie cette année à l'US Open. Le numéro 1 mondial a été privé du Grand Chelem new-yorkais en 2022 et a priori il n'y a aucune raison pour qu'il ne dispute pas tous les autres grands tournois de l'année. Surtout qu'en 2023, Wimbledon devrait rapport des points contrairement à la saison passée. En clair, le bataille pour le fauteuil de patron pourrait n'avoir lieu que dans les prochaines semaines...

Un avantage mental pris

Alors que son parcours à l'Open d'Australie a été plutôt tranquille, Novak Djokovic aurait joué tout le tournoi avec une déchirure musculaire de quelques centimètres au niveau des ischio-jambiers, une blessure qui fait beaucoup parler. Mais depuis six mois, le Serbe semble avoir pris un avantage conséquent face à tous ses adversaires quand ceux-ci pénètrent sur le terrain. En 2023, il sera très difficile de l'empêcher de dominer l'entièreté de la saison, quand on voit à quel point l'opposition a du mal.