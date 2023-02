Indian Wells : Avec ou sans Novak Djokovic ?

Alexis Poch

De retour au sommet du tennis mondial à la suite de sa victoire à l'Open d'Australie, sa 22ème en Grand Chelem, Novak Djokovic n'est pourtant pas encore sorti d'affaire. En effet, le Serbe n'est toujours pas vacciné contre le Covid et pourrait ne pas recevoir l'autorisation de se déplacer sur le territoire américain dans les prochaines semaines, pour les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami.

Après un début d'année 2022 cauchemardesque, Novak Djokovic a longtemps dû s'adapter en raison de son statut vaccinal. Le numéro 1 mondial pourrait connaître le même sort pour la prochaine tournée américaine qui se profile dans moins de trois semaines. En effet, les restrictions aux Etats-Unis ont légèrement changé depuis l'année dernière mais le pays ne prévoit pas de les lever avant le mois de mai.

Pas d'Indian Wells prévu

Logiquement, si l'on suit les restrictions pour entrer sur le territoire américain, Novak Djokovic ne pourra pas participer aux deux premiers Masters 1000 de la saison. Le Serbe, qui a déjà manqué Indian Wells et Miami pour la même raison l'année dernière, peut tout de même se réjouir qu'une participation à l'US Open est pour le moment largement possible. Mais pour le moment, on ne sait pas encore quand il fera son retour sur le sol américain...

Alcaraz, Tsitsipas, Ruud… Qui peut vraiment concurrencer Djokovic cette année ? https://t.co/SjK1AwPxTZ pic.twitter.com/KeaE7CIMfj — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Une autorisation spéciale en vue ?

En apprenant qu'il ne serait pas autorisé à voyager sur le territoire américain pour y disputer Indian Wells et Miami, Novak Djokovic a forcément exprimé sa déception. Mais le Serbe ne compte pas lâcher l'affaire pour autant puisque selon la presse de son pays, le numéro 1 mondial a envoyé les documents nécessaires pour obtenir une autorisation spéciale. De son côté, le directeur du tournoi d'Indian Wells, l'ancien joueur Tommy Haas, attend avec impatience Novak Djokovic cette année, décrivant son absence comme « une honte ».

Sa place déjà menacée

S'il venait à s'absenter lors de la tournée américaine qui débutera le 6 mars avec le tournoi californien, il pourrait alors être menacé par Carlos Alcaraz ou encore Stefanos Tsitsipas pour la place de numéro 1 mondial. Le Serbe a tout fait récemment pour reconquérir son trône mais il pourrait être freiné dans sa progression. Les autorités américaines devraient nous en apprendre plus dans les prochains jours.