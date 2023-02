Sabalenka, la nouvelle terreur du circuit féminin !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Couronnée pour la première fois en Grand Chelem à l'occasion du dernier Open d'Australie, Aryna Sabalenka confirme ses progrès des dernières années et son statut de principale prétendante pour les plus grands titres. Numéro 2 mondiale derrière l'intouchable Iga Swiatek, elle pourrait bien déjouer les plans de la Polonaise si elle continue d'évoluer à ce niveau.

Si Iga Swiatek semble plus redoutable que jamais depuis quelques jours, elle pourrait bien se trouver une belle rivale prochainement. Aryna Sabalenka, certainement l'une des joueuses les plus fortes du circuit WTA depuis quelques années, arrive à son tout meilleur niveau et est désormais débarrassée d'un poids : elle a enfin réussi à concrétiser en Grand Chelem.

Un titre significatif

Souvent dangereuse sur le circuit WTA, Aryna Sabalenka donnait l'image d'une joueuse un peu irrégulière dans les grands rendez-vous, en Grand Chelem notamment. Mais l'année 2021 a d'abord tout changé pour elle puisqu'elle a réussi à briser un premier plafond de verre, atteindre les demi-finales d'un Majeur. Numéro 2 mondiale derrière Ashleigh Barty peu de temps avant sa retraite, elle a désormais réussi à vaincre ses difficultés mentales pour s'imposer, faisant preuve d'une belle domination tout au long de la quinzaine en Australie.

Tennis : Iga Swiatek vers une fin de règne ? https://t.co/OhfHkiML5n pic.twitter.com/nk3RGTYGAq — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Une belle tête d'affiche

Si elle est capable de réaliser de gros coups depuis quelques années, la Biélorusse de 24 ans s'appuie sur sa puissance dévastatrice, tant au service que dans ses frappes des deux côtés. Elle est également une des joueuses les plus régulières depuis un moment puisque depuis qu'elle a intégré le top 10 pour la dernière fois, peu de temps après la reprise du circuit à la suite de la pandémie, elle ne l'a plus quitté, ne cessant de progresser.

Impressionnante depuis six mois

Finaliste du dernier Masters en novembre dernier face à Caroline Garcia, Aryna Sabalenka a commencé la saison 2023 de la plus belle des manières. En effet, la Biélorusse a enchaîné 13 matches consécutifs victorieux avant de s'incliner en quarts de finale à Dubaï hier. C'était la meilleure série pour débuter une année depuis Serena Williams en 2015, qui avait alors enchaîné 24 victoires. Elle sera à coup sûr une joueuse à surveiller dans les prochains mois, à commencer par les tournois d'Indian Wells et de Miami en mars.