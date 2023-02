Tennis : Comment Zverev renaît de ses cendres

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Solide joueur du top 5 depuis des années, Alexander Zverev est même passé proche d'accrocher son nom au palmarès de l'US Open. Mais l'Allemand a été freiné dans sa progression lors du dernier Roland-Garros, alors qu'il a subi une blessure aussi impressionnante que douloureuse.

Beaucoup s'accordent pour dire qu'Alexander Zverev aurait pu remporter le tournoi s'il ne s'était pas blessé. On ne le saura jamais mais on peut en revanche dire qu'il lui faudra du temps pour retrouver son meilleur niveau, lui qui a souffert d'une déchirure de sept ligaments à la cheville. Pour le moment, en 2023, l'Allemand progresse petit à petit, lui qui est descendu à la 16ème place mondiale.

Une blessure préoccupante

En demi-finales à Roland-Garros, Alexander Zverev défiait le maître des lieux, Rafael Nadal, dans un match très particulier. Les conditions difficiles n'ont pas aidé les joueurs à déployer leur meilleur tennis et au bout de trois heures de jeu, ils n'avaient pas encore terminé le deuxième set. Sur un appui en bout de course, l'Allemand se tord la cheville et hurle de douleur. Sur le coup, on comprend vite ce qu'il va se passer et quelques minutes plus tard, il revient en béquilles pour aller saluer son adversaire, l'arbitre et la foule avant d'abandonner. La gravité du choc fait que cette blessure aurait pu mettre un terme à sa carrière par exemple.

Il me bluffe Zverev!Depuis son retour après ses 7 ligaments déchirés à la cheville à Roland-Garros, il bat:- Thiem et Djokovic en exhibitions- Varillas en + de 4h au 1er tour de l’open d’Australie- Wawrinka 6/4 6/1 en coupe Davis- Kwon 63e au 1er tour à Rotterdam!Costaud. pic.twitter.com/JQEjLfar7s — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 14, 2023

Des premiers résultats en dents de scie

Forcément forfait pour le reste de la saison, Alexander Zverev est revenu à la compétition depuis environ deux mois. Au vu de sa blessure, il est plutôt normal qu'il ait du mal à s'illustrer mais il a réussi à gagner un match à l'Open d'Australie en cinq sets et a signé un beau week-end de Coupe Davis contre la Suisse, dominant sans trop de difficultés Stan Wawrinka. Présent à Doha cette semaine, il enchaînera sans soucis avec Dubaï et Indian Wells dans deux semaines.

Un retour au meilleur niveau ?

3ème mondial au moment de sa grave blessure, Alexander Zverev a la chance de ne pas avoir dégringolé au classement. Il semble avoir bien récupéré de son absence mais il faudra du temps avant de penser à un retour à sa place dans le top 5 du classement. Avec Medvedev et Tsitsipas, il faisait partie de ces joueurs capables de renverser les membres du Big 3.