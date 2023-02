Tennis : Djokovic se lâche, ça ne va pas plaire à Nadal et Federer

La rédaction

Victorieux à l’Open d’Australie où il en a profité pour rejoindre Rafael Nadal au nombre de titres en Grand Chelem, Novak Djokovic semble être dans la forme de sa vie. Outre son jeu qu’il a su faire évoluer, le Serbe possède également un mental à toute épreuve. Cela passe par le fait de penser qu’il est le meilleur joueur du monde.

Récemment, LeBron James déclarait rentrer sur les parquets NBA en étant toujours persuadé d’être le meilleur joueur de l’histoire. Cette mentalité, qui caractérise les grands champions, est également partagée par Novak Djokovic qui s’est exprimé dans un entretien réalisé par la journaliste du média The National Reem Abulleil.

« Je suis le meilleur », Djokovic pense comme un champion

Alors que Rafael Nadal ou encore Roger Federer peuvent prétendre au titre de GOAT, Novak Djokovic estime qu'il est tout simplement le meilleur. Le Serbe a ainsi expliqué : « Oui, je peux m'identifier à cela parce que je crois que ce qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne toujours pour moi, c'est ce niveau de confiance en soi et de confiance en soi. Bien sûr toujours équilibré avec le respect envers l'adversaire, envers le jeu, l'appréciation du moment et de ce que vous vivez. Mais juste la conviction que, hé, je sais que quand je suis prêt, quand je suis là-bas sur le terrain, sur n'importe quelle surface, contre n'importe qui, je suis meilleur, je suis le meilleur. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'arrogant ou de prétentieux là-dedans. Je ne vois rien de mal à cela » .

Tennis : Ce Français de l’ombre qui a bâti un véritable empire https://t.co/Z1QGoIAaMg pic.twitter.com/DFgKFHvkI9 — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Le sport de haut niveau a changé selon Novak Djokovic