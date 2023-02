Djokovic prêt à craquer ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour au sommet du classement à la suite de sa victoire à l'Open d'Australie, Novak Djokovic ne possède pas une avance exceptionnelle et sa place pourrait être en danger dans les prochaines semaines. Le Serbe n'a pas vraiment son destin entre ses mains puisqu'il devrait manquer une nouvelle fois Indian Wells et Miami.

Alors qu'il a déjà dû subir de nombreuses absences au cours de la saison 2022, Novak Djokovic aura bien du mal à se rendre sur le territoire américain en mars pour y disputer les deux premiers Masters 1000 de la saison. Son statut vaccinal n'est toujours pas en adéquation avec les restrictions même si celles-ci ont baissé dernièrement, lui permettant de pouvoir jouer l'US Open l'été prochain.

Un record battu

En reprenant la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic a atteint cette semaine le record de Steffi Graf, en siégeant en tête du classement pour la 377ème semaine de sa carrière. Un record de plus qui assure encore un peu plus le statut du Serbe qui devrait dépasser ce total dès lundi. La question est maintenant de savoir jusqu'où il peut porter ce total.

Une place en danger en mars

A cause des points dont il est passé à côté l'an dernier, Novak Djokovic n'a pas énormément d'avance sur ses poursuivants. Son absence à Indian Wells et Miami pourrait profiter à plusieurs joueurs pour récupérer la place de numéro 1 mondial. C'est le cas notamment de Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud qui pointent tous à moins de 2000 points du Serbe, tout en sachant que 2000 points seront distribués en mars.

Objectif numéro 1 pour Alcaraz