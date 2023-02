A une semaine d’Indian Wells, qui sont les grands favoris ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le circuit ATP prendra bientôt la direction des Etats-Unis pour y disputer le premier Masters 1000 de l'année, il est l'heure de dresser un premier bilan. Vainqueur l'an dernier, Taylor Fritz, numéro 5 mondial, sera bien de la partie pour défendre son titre mais il y aura beaucoup de monde sur son chemin.

A un peu plus d'une semaine du début du tournoi, il est encore difficile de savoir exactement quels joueurs seront vraiment de la partie. La situation autour de Novak Djokovic n'est pas très claire et le tableau semble très ouvert cette année, comme en 2022. Retour sur les forces en présence et les principaux favoris.

Djokovic et Nadal absents ?

Si rien n'a encore été officialisé, Novak Djokovic et Rafael Nadal devraient manquer le rendez-vous californien, pour des raisons différentes. Le Serbe, toujours non-vacciné, n'a pas le droit de se rendre sur le territoire américain jusqu'en mai mais il a récemment fait une demande d'autorisation spéciale, toujours en cours. L'Espagnol, lui, ne devrait pas être remis à temps de sa blessure survenue à l'Open d'Australie, lui qui a déjà annulé un match d'exhibition prévu juste avant le début du tournoi. Mais si jamais ils se rendent là-bas, les deux joueurs feront évidemment partie des favoris.

Tennis : Tout ce qu’il faut savoir sur le tournoi d’Indian Wells https://t.co/sYiY6CCBBi pic.twitter.com/Tk9uzuaijX — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Tsitsipas au-dessus cette année ?

Impressionnant depuis le début de l'année, Stefanos Tsitsipas semble être le mieux armé pour s'imposer à Indian Wells. Le Grec s'est certes incliné lourdement en finale du premier Majeur de l'année mais il semble être le plus solide derrière Djokovic. Mais le mois de février a déjà livré quelques enseignements : le numéro 3 mondial serait touché par une blessure à l'épaule depuis quelques semaines et il a déclaré forfait pour le tournoi d'Acapulco la semaine prochaine.

Alcaraz et Medvedev de retour

En remportant chacun un nouveau tournoi dimanche dernier, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev signent un beau retour. Le jeune Espagnol avait connu des mois compliqués depuis sa victoire à l'US Open mais il a été éblouissant à Buenos Aires. Tout comme le Russe, éliminé sèchement en Australie par Korda, qui s'est relancé en gagnant à Rotterdam. Alcaraz aura même la chance de retrouver son trône si Djokovic est absent, mais plusieurs joueurs pourraient lui barrer la route s'ils leurs efforts des derniers mois. Une chose est sûre : les trois derniers vainqueurs, Dominic Thiem, Cameron Norrie et donc Fritz seront présents.