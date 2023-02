Le retour très attendu de l’enfant terrible des circuits…

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Réputé pour être l'un des personnages les plus sulfureux du circuit ATP, Nick Kyrgios fait très souvent parler de lui, même quand il ne joue pas. L'Australien a réussi la meilleure saison de sa carrière en 2022 et semble encore être motivé pour jouer en 2023. Blessé au genou gauche en début d'année, il n'avait pas pu défendre ses chances dans son Grand Chelem mais il sera de retour à Indian Wells.

Les excès de colère de Nick Kyrgios ne se comptent pas sur les doigts d'une main, loin de là. L'Australien connaît une carrière très particulière, où il a brillé très tôt à son arrivée sur le grand circuit. Souvent pas très motivé pour voyager partout sur le circuit, il n'a jamais intégré le top 10, une anomalie pour un joueur aussi talentueux. Mais tout le monde sait que lorsqu'il le décide, il est très fort...

Une blessure crève-cœur

De retour à un très bon niveau en 2022, à l'image de sa première finale en Grand Chelem, à Wimbledon, Nick Kyrgios espérait pouvoir disputer l'Open d'Australie. A domicile, il aurait été certainement très intéressant de suivre son parcours mais une blessure au genou gauche l'a éloigné des terrains. L'Australien avait d'ailleurs eu beaucoup de mal à accepter cette situation : « Je suis détruit psychologiquement » .

Un retour attendu

Très apprécié autour du monde pour son franc-parler légendaire et son attitude de showman, Nick Kyrgios reste un joueur très surveillé. L'Australien fera donc son grand retour à la compétition lors du Masters 1000 d'Indian Wells, à partir du 6 mars, lui qui figure actuellement à la 19ème place au classement ATP. S'il continue sur sa lancée de l'été dernier, il pourrait à nouveau faire des dégâts.

« Gagner un Grand Chelem et prendre ma retraite »