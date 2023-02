Avec ce nouveau record, Djokovic entre un peu plus dans la légende

Alexis Poch

Après une année 2022 compliquée, Novak Djokovic signe un retour fracassant sur le circuit depuis six mois. Le Serbe a dominé la fin de saison et est vite revenu au sommet du classement en s'imposant à l'Open d'Australie en janvier. Et le voilà déjà qui reprend sa chasse aux records...

Souvent absent la saison dernière en raison de son statut vaccinal, Novak Djokovic avait fini par quitter le top 5 du classement, laissant alors la tête à Daniil Medvedev puis à Carlos Alcaraz. Mais pour beaucoup ces derniers temps, le fauteuil était promis à un seul homme et les choses sont revenues à la normale. Le Serbe vient d'ajouter un 22ème titre du Grand Chelem à son palmarès, un record partagé avec Rafael Nadal, et est sur le point d'en battre un autre très significatif.

Steffi Graf égalée

Dans le livre des records du tennis, celui-ci compte beaucoup. Après avoir battu les 310 semaines à la place de numéro 1 de Roger Federer, Novak Djokovic arrive ce lundi à la même marque que celle de Steffi Graf qui détenait le record hommes et femmes confondues. En effet, le voilà qui entame sa 377ème saison dans le fauteuil de numéro 1 mondial, un autre record qui tombe dans son escarcelle.

Un fauteuil bientôt perdu ?

S'il triomphe au sommet du classement ATP depuis sa victoire lors du Majeur australien, Novak Djokovic pourrait perdre sa place dans les prochaines semaines en fonction des résultats de ses adversaires. En effet, s'il n'est pas autorisé à se rendre sur le territoire américain, Carlos Alcaraz ou encore Stefanos Tsitsipas pourraient en profiter pour lui passer. Le Serbe n'a que 600 points d'avance sur l'Espagnol et 1 000 sur le Grec.

Vers une domination en 2023 ?

Invincible en Australie, où il a décroché une dixième couronne, Novak Djokovic semble au-dessus du lot. Cette année, il devrait être présent sur l'ensemble de la saison à part en mars et pourrait porter ce record très haut. Si personne ne lui passe devant, le Serbe atteindra les 400 semaines en août prochain. En voyant son début de saison, il est bien difficile de croire qu'il ne sera pas sur le trône à la fin de la saison, lui qui n'aura aucun point à défendre cet été...