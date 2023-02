Murray à Roland-Garros, dernier baroud d'honneur ?

La rédaction

Figure incontournable du circuit ATP, Andy Murray n'est plus du tout au même niveau qu'il y a six ans mais l'Ecossais de 35 ans continue de s'accrocher malgré les difficultés. Après une saison 2016 qui l'a vu atteindre le premier rang mondial, Murray avait décliné physiquement et subi une opération de la hanche. Depuis, il n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau, malgré quelques éclats.

Membre du Big 4 aux côtés des trois monstres du tennis, Andy Murray était effectivement le joueur le plus régulier et le plus dangereux du circuit pendant de nombreuses années. L'Ecossais tente de revenir depuis des années mais ses problèmes physiques semblent bien trop importants pour lui permettre de retrouver le top 10 mondial.

Une blessure trop importante

Auteur d'une saison 2016 remarquable au cours de laquelle il avait réussi à finir en trombe pour conquérir la place de numéro 1 mondial, Andy Murray a explosé en vol à partir de 2017. En difficulté physique, il avait même dû s'absenter presque complètement du circuit en 2018 et a dégringolé au classement. Depuis, il semble avoir compris qu'il ne serait jamais de retour à son meilleur niveau, lui qui avait déjà annoncé vouloir prendre sa retraite en 2019.

« Roland-Garros avant ma retraite »

Souvent interrogé quant à sa situation, Andy Murray n'a pas vraiment donné d'indice sur la fin de sa carrière, même s'il a déjà avoué que finir à la maison, à Wimbledon, serait le choix le plus logique. Récemment, il a indiqué qu'il a envie de jouer à Roland-Garros cette année, peut-être pour la dernière fois. « Mon plan en ce moment est de jouer à Rome et Madrid et j'espère Roland-Garros, tant que mon corps est bon » a-t-il déclaré, lui qui a souvent mis la terre battue de côté ces dernières années. En effet, depuis sa défaite en demi-finale en 2017 lors du Grand Chelem parisien face à Wawrinka, il n'a joué le tournoi qu'à une reprise, en 2020, s'inclinant au premier tour face à ce même Suisse.

Un combattant incroyable

S'il ne parviendra sans doute pas à revenir à son meilleur niveau, Andy Murray fait preuve d'une force exceptionnelle sur le terrain. Comme très souvent depuis son retour sur le circuit, l'Ecossais se bat pour retrouver le chemin de la victoire, quitte à laisser son âme sur le court. C'est encore plus vrai depuis le début de l'année puisqu'il a disputé deux matches exceptionnels à l'Open d'Australie, dont un de 5h45 au deuxième tour, le deuxième plus long dans l'histoire du tournoi. 2023 sera peut-être l'année de son départ à la retraite...