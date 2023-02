Cordoba, Buenos Aires, Rio… Les premiers enseignements de la saison sur terre battue

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le circuit se scinde en deux parties en ce mois de février, comme d'habitude, la plupart des meilleurs joueurs du monde évoluent sur dur en Europe et le reste dispute la tournée sud-américaine sur terre battue avant de s'envoler pour les Etats-Unis au mois de mars pour y disputer les deux premiers Masters 1000 de la saison.

Avant la traditionnelle saison de terre battue à partir du mois d'avril, les joueurs peuvent profiter de jouer sur cette surface lors du mois de février durant lequel quatre tournois prennent place : Cordoba, Buenos Aires et Santiago en 250 et Rio en 500. L'occasion pour les Argentins, les Espagnols ou autres Sud-Américains de venir gagner quelques points, profitant de l'absence de la plupart des tout meilleurs joueurs mondiaux.

Un refuge pour les spécialistes

Sans surprise, la plupart des joueurs qui viennent disputer cette tournée sont tous des adeptes de la terre battue et profitent d'être déjà dans le continent américain pour faire un voyage moins long vers les Etats-Unis ensuite. L'Argentine est sûrement le pays le mieux représenté, avec deux tournois dans le pays, avec de fortunes diverses. En effet, si Cordoba a sacré le revenant Sebastian Baez, qui restait sur une série de défaites consécutives, le tournoi a confirmé la mauvaise passe de Diego Schwartzman, la tête d'affiche du pays, qui ne gagne plus un match. L'ancien demi-finaliste à Roland-Garros est perdu sur le court et a perdu son statut de numéro 1 argentin...

Alcaraz, un retour en force

Seul membre du top 10 à avoir fait le déplacement en Amérique du Sud, Carlos Alcaraz effectuait son retour à la compétition à Buenos Aires. Le jeune Espagnol n'a pas tremblé tout au long de la semaine, dominant le Britannique Cameron Norrie en finale, l'autre tête d'affiche de cette tournée. Le vainqueur de l'US Open vient de perdre son fauteuil de numéro 1 mais semble prêt à refaire parler de lui très prochainement, lui qui est également bien parti cette semaine à Rio pour la défense de son titre.

Thiem, un retour possible ?

Si ce passage sur terre battue a souri à Carlos Alcaraz, Dominic Thiem ne peut pas vraiment en dire autant. Absent du circuit pendant 9 mois entre 2021 et 2022, l'Autrichien refait son retard tout doucement au classement. Tout juste dans le top 100, il a gagné un match à Buenos Aires avant de s'incliner d'entrée à Rio face au Brésilien Thiago Monteiro, au tie-break du troisième set. Néanmoins, le niveau affiché était plutôt encourageant et il sera bien présent au Chili la semaine prochaine, ainsi qu'à Indian Wells dans deux semaines, où il a reçu une invitation.