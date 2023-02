«Cela me laisse sans voix» : Interpellé par Nadal, Messi lui répond

Hugo Chirossel

Il y a quelques jours, les Laureus World Sports Awards ont révélé les nommés dans la catégorie du meilleur sportif de l’année. On y retrouve notamment Lionel Messi, qui a remporté sa première Coupe du monde avec l’Argentine en 2022, et Rafael Nadal, vainqueur de l’Open d’Australie et de Roland-Garros. Sur les réseaux sociaux, l’Espagnol a confié qu’il estimait que le septuple Ballon d’Or méritait cette distinction. Un message auquel a répondu le joueur du PSG.

Qui succédera à Max Verstappen ? Comme chaque année, les Laureus World Sports Awards ont dévoilé les six nommés dans la catégorie du meilleur sportif de l’année 2022. Champion du monde en 2021, le Néerlandais a récidivé la saison passée et est donc candidat à sa propre succession. On retrouve également Stephen Curry, champion NBA avec les Golden State Warriors, Armand Duplantis, champion d’Europe et du monde de saut à la perche, ainsi que Kylian Mbappé, impressionnant lors de la Coupe du monde avec l’équipe de France.

Insolite : Un drôle de cadeau offert à Rafael Nadal https://t.co/F9WRkt1mll pic.twitter.com/7JBOXiAoWj — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Messi répond à Nadal

Enfin, les deux derniers nommés sont Rafael Nadal, vainqueur de l’Open d’Australie et de Roland-Garros, ainsi que Lionel Messi, qui à 35 ans a réussi à mener l’Argentine au titre de champion du monde pour la première fois depuis 1986. Pour l’Espagnol, il n’y a d’ailleurs pas de doute quant au futur vainqueur de cette distinction. « C'est un honneur d'être à nouveau nommé au Laureus Sportsman of the Year. Mais cette année... Vamos Leo Messi, tu le mérites ! », a déclaré Rafael Nadal sur Instagram .

« Nous avons beaucoup en commun »