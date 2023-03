Tennis : Alcaraz blessé, Djokovic peut souffler ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis qu'il a gagné l'US Open et atteint par la même occasion le rang de numéro 1 mondial, devenant ainsi le plus jeune patron de l'histoire, Carlos Alcaraz est moins impressionnant. Blessé en fin de saison et pour commencer l'année 2023, l'Espagnol a pourtant brillé dès son retour sur les courts sur la terre battue sud-américaine, avant de replonger. Le voilà à nouveau blessé et il arrivera à Indian Wells sans repères sur dur.

Absent à l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz a dû dire au revoir à sa place de numéro 1 mondial, subtilisée par Novak Djokovic. L'Espagnol a semblé mal vivre son nouveau statut mais son niveau de jeu à son retour l'a largement convaincu qu'il était capable de revenir très vite sur son trône. Cette place sera sûrement l'un des enjeux de la saison 2023 mais la bataille pourrait tourner court avec cette nouvelle blessure.

Nouvelle blessure inquiétante

Titré à Buenos Aires face au Britannique Cameron Norrie et finaliste à Rio face au même adversaire, Carlos Alcaraz est un peu passé par toutes les émotions. Souvent éblouissant mais aussi en souffrance, l'Espagnol a terminé le match comme il le pouvait, non sans avoir contracté une nouvelle blessure, « une lésion de grade 1 à l'ischio-jambier droit qui [l]e tiendra à l'écart des courts pendant plusieurs jours » .

Indian Wells : Retour canon pour Alcaraz ? https://t.co/xnkPz59W5j pic.twitter.com/SgE4E57bRE — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Forfait à Acapulco

Alors qu'il avait prévu de jouer à Acapulco, Carlos Alcaraz a logiquement dû se raviser même s'il espérait enchaîner. « Le calendrier est exigeant, quand vous jouez deux semaines de suite, les gênes de ce type arrivent. J’ai eu mal au même muscle que la blessure du mois dernier. C’est dur. J’aime vraiment Acapulco. Je veux vraiment y aller et jouer devant les fans mexicains » avait-il déclaré avant son forfait.

Une tournée en danger ?

Les deux premiers Masters 1000 se profilent et Carlos Alcaraz n'arrivera peut-être pas dans les meilleures conditions. Pas préparé pour jouer sur dur ces derniers temps, il aura en plus beaucoup de points à défendre en mars, lui qui a estimé que sa participation en Californie ne serait pas remise en cause. Au classement, Novak Djokovic, privé de déplacement sur le territoire américain, pourrait donc finir par être tranquille, lui qui aurait pu perdre sa place dès cette semaine.