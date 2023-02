Il veut détrôner Djokovic, sa réponse est étonnante

La rédaction

Novak Djokovic a récupéré sa place de numéro 1 après sa victoire lors de l'Open d'Australie face à Stefanos Tsitsipas. Le Serbe est en train de passer sa 378ème semaine en tant que numéro 1. Un record historique, chez les hommes comme chez les femmes. Pourtant, un jeune joueur de 19 ans, Carlos Alcaraz, commence à pointer le bout de son nez et voudrait bien récupérer cette place de numéro 1 mondial. Novak Djokovic lui a d'ailleurs rendu hommage et ne semble pas tenir tant que ça à ce trône.

Roland Garros risque de tenir toutes ses promesses. Carlos Alcaraz voudra forcément remporter ce tournoi mythique, et faire comme son compatriote Rafael Nadal qui l'a déjà remporté 14 fois. L'Espagnol l'avait déjà laissait entendre, c'est un mort de faim et Novak Djokovic se retrouve dans la position de chassé, position qu'il ne semble pas apprécier tant que ça.

« Je vais me battre pour la place de numéro 1 »

Après avoir remporté l'ATP de Buenos Aires, Carlos Alcaraz avait glissé un message à Novak Djokovicen conférence de presse : « J e m'attends à passer une belle saison au cours de laquelle je défendrai des titres. Il me reste de bons tournois dont j'espère profiter. Je vais me battre pour la place de numéro 1 avec Djokovic et un grand éventail de joueurs qui ont du mérite et le niveau pour être au plus haut. J'aime surtout jouer au tennis et prendre du plaisir sur le court. J'essaie de faire des choses nouvelles, des choses auxquelles on n'est pas habitué sur le circuit. J'aime inventer. »

Djokovic dévoile son point commun avec Messi et Cristiano Ronaldo https://t.co/sa7N6O7SyZ pic.twitter.com/ZWywhy8oj1 — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

« La première place n'est pas une priorité absolue »