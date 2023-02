C'est fait, Djokovic marque un peu plus l'histoire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la place de numéro 1 mondial depuis sa victoire à l'Open d'Australie, Novak Djokovic entame aujourd'hui sa 378ème semaine dans ce fauteuil, un record. En effet, Steffi Graf avait précédemment mis la marque à 377 et on pensait que record allait tenir pendant très longtemps. Mais le Serbe est désormais seul devant et peut porter ce total encore très haut.

Après avoir égalé Steffi Graf la semaine dernière, Novak Djokovic ne craignait pas vraiment le retour d'un de ses adversaires, Carlos Alcaraz notamment. En effet, l'Espagnol jouait la défense de son titre à Rio et ne pouvait espérer mieux qu'une égalité de points avec le Serbe tout en haut du classement. Si ce cas de figure est rare, l'ATP avait préparé cette éventualité et le Serbe aurait tout de même été devant.

Nouveau record pour Djokovic

Ce n'était plus une surprise et on se doutait bien que Novak Djokovic allait battre ce record. C'est chose faite en ce lundi 27 février puisque le Serbe bat l'un des grands records du monde du tennis avec 378 semaines en tant que numéro 1 mondial. C'est encore plus impressionnant puisqu'il a atteint cette place pour la première fois "seulement" en 2011, au milieu d'une année folle pour lui.

Djokovic plus fort que Nadal et Federer, les chiffres se mettent de plus en plus à parler… https://t.co/LJ4SvYmgd5 pic.twitter.com/sOzxo4ZCRz — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« J'en suis très fier »

Présent lors du "Media Day" à Dubaï ce week-end où il fera son retour à la compétition cette semaine, Novak Djokovic a forcément été interrogé sur la signification de ce record. « Bien sûr, c’est un peu surréaliste d’être numéro un mondial pendant autant de semaines, d’égaler Steffi Graf, qui est l’un des grands noms de notre sport, tant chez les hommes que chez les femmes. Le simple fait de figurer parmi ces noms légendaires est flatteur. J’en suis très fier » a-t-il alors déclaré.

Une motivation intacte