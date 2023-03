Tennis : Encore une surprise à Indian Wells ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le premier Masters 1000 de l'année se profile, à Indian Wells la semaine prochaine, le tournoi pourrait sourire une nouvelle fois à un joueur que l'on n'attendait pas forcément. En effet, lors des quatre dernières éditions, le tournoi californien a couronné un nouveau vainqueur dans cette catégorie : Del Potro en 2018, Thiem en 2019, Norrie en 2021 et Fritz l'an dernier.

Marqué par la domination du Big 3, entre 2004 et 2017, années pendant lesquelles Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic s'étaient imposés tour à tour, sauf en 2010 où le Croate Ivan Ljubicic avait réussi à gagner, Indian Wells est désormais lieu de surprises. Depuis l'édition 2018, le Masters 1000 a en effet le droit à son petit vainqueur inattendu. Une tendance qui pourrait se confirmer en 2023.

Encore un nouveau vainqueur ?

Réputé pour être le "cinquième Grand Chelem", Indian Wells est sûrement le tournoi que chaque joueur veut gagner au moins une fois dans sa carrière après les Majeurs. Récemment il a fait des heureux puisque les quatre derniers vainqueurs ont remporté leur premier (et leur seul) titre en Masters 1000 à ce jour. C'est surtout Norrie et Fritz qui ont réussi à profiter d'un tableau assez dégagé pour se frayer un chemin jusqu'au titre lors des deux dernières éditions. Avec la probable absence de Djokovic et le forfait de Nadal, un joueur pourrait créer la surprise.

Pas de Big 3

Habitués à remporter le titre en Californie, les membres du Big 3 ne seront a priori pas présents cette année. L'année dernière, Nadal avait dû laisser échapper le titre à cause d'une blessure aux côtes et il devra s'absenter cette fois. De son côté, Novak Djokovic n'est pas encore autorisé à se déplacer sur le territoire américain, même si le verdict n'est pas encore certifié.

Des têtes d'affiche en difficulté ?

Si Djokovic et Nadal ne seront pas là, plusieurs joueurs seront tout de même placés parmi les favoris. A commencer par Carlos Alcaraz, dont le retour a été extraordinaire, mais celui-ci vient de se blesser à nouveau et pourrait avoir du mal à se remettre à l'endroit directement sur dur. Stefanos Tsitsipas, le plus impressionnant derrière le Serbe depuis le début de la saison, connaît également quelques difficultés et a déclaré forfait cette semaine. Enfin, Daniil Medvedev, de retour en grande forme, n'a jamais connu un grand résultat à Indian Wells.