Reboosté, Murray veut regagner à Wimbledon

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opéré de la hanche en 2018, Andy Murray a longtemps dû dire au revoir à ses rêves de retour au plus haut niveau. Depuis des années, l'Écossais galère et il avait même annoncé une première fois sa retraite, avant de se raviser. Son âme de combattant ne meurt pas et à bientôt 36 ans, il croit en ses chances de pouvoir connaître un beau parcours chez lui à Wimbledon.

Il faisait déjà preuve d'une incroyable combativité lorsqu'il était au sommet de son art, juste avant son déclin en 2016. Numéro 1 mondial après une fin de saison remarquable, Andy Murray avait vite ralenti la cadence à partir de 2017 et a dû s'absenter de nombreux mois. Depuis, le contraste est saisissant pour celui qui n'a réussi "qu'à" revenir dans le top 50, loin de son meilleur niveau. Mais selon lui, les dernières sensations sont plutôt bonnes.

Un début d'année impressionnant

En 2023, Andy Murray est l'un des joueurs qui jouent le plus. Pas forcément en nombre de matches, mais en heures passées sur le court. L'Écossais passe par toutes les émotions et fait parler son immense expérience, comme à l'Open d'Australie où il est revenu des enfers en gagnant son match du deuxième tour en 5h45, le deuxième plus long dans l'histoire du tournoi. « Oui, j’ai quelques bobos et mon corps n’est pas au top, mais il a très bien supporté les premiers tournois de l’année qui ont été très exigeants » a-t-il déclaré récemment après avoir atteint la finale du tournoi de Doha, non sans avoir gagné deux rencontres après avoir sauvé des balles de match.

Murray à Roland-Garros, dernier baroud d'honneur ? https://t.co/gNo9Gh6TEM pic.twitter.com/jha8SJlpDT — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Wimbledon, dernier objectif ?

Dans sa carrière, Andy Murray a remporté l'US Open et Wimbledon à deux reprises. L'Écossais se sent bien ces dernières semaines et a fait savoir qu'il croyait en ses chances pour connaître un gros parcours à domicile, peut-être pour la dernière fois. « Mon sentiment pour Wimbledon est que moins de joueurs jouent bien sur gazon. La plupart des gars sont plus à l’aise sur dur donc cela augmente probablement mes chances » confie le 52ème mondial, qui n'a pas atteint les huitièmes de finale en Grand Chelem depuis son retour de blessure.

De mieux en mieux physiquement ?