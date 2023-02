Tennis : Qui sera numéro 1 après Indian Wells ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le trône du tennis mondial s'est souvent joué entre les membres du Big 3 pendant des années, d'autres joueurs parviennent à s'immiscer dans cette bagarre depuis un an. La place de numéro 1 pourrait être l'un des enjeux de la saison 2023 puisque l'écart entre celui qui siège actuellement sur ce fauteuil, Novak Djokovic, et les autres est assez faible.

Après une année 2022 compliquée, Novak Djokovic a remis la machine en route ces derniers mois. Le Serbe s'est adjugé l'Open d'Australie, son 22ème titre du Grand Chelem, ce qui lui a permis de retrouver la place de numéro 1 mondial, "sa" place. Mais il doit tout de même faire face à de nouvelles difficultés puisqu'il ne devrait pas être autorisé à jouer les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, l'occasion pour ses adversaires de le dépasser à cette occasion.

Carlos Alcaraz au combat

Il l'a promis, Carlos Alcaraz fera tout pour récupérer sa place de numéro 1 mondial. Le plus jeune patron de l'histoire du tennis a dû s'absenter en début d'année mais son retour l'a clairement rassuré sur son état : après sa victoire à Buenos Aires, il a exprimé toute sa détermination pour la saison en cours. « Je vais me battre pour la place de numéro 1 avec Djokovic et un grand éventail de joueurs qui ont du mérite et le niveau pour être au plus haut » a-t-il déclaré. Pour l'heure, il est très proche du Serbe et il aurait même pu être à égalité de points en remportant Rio mais s'il veut récupérer la place de numéro 1 à Indian Wells, il faudra faire un gros résultat puisqu'il défend une demi-finale.

Tsitsipas, le meilleur après Djokovic ?

Dans ce début de saison, on a bien vu que Stefanos Tsitsipas était présent. Le Grec n'a rien pu faire pour empêcher Djokovic de gagner en finale de l'Open d'Australie mais son niveau de jeu paraît plus élevé que le reste du plateau. De plus en plus proche du fauteuil de numéro 1, Tsitsipas n'a pas de gros points à défendre sur la tournée américaine mais aura besoin de gros résultats pour passer devant le Serbe au classement. De son côté, Casper Ruud ne pourra pas espérer grand chose, lui qui défendra une finale à Miami.

Djokovic inarrêtable ?

Malgré sa probable absence en mars aux Etats-Unis, Novak Djokovic pourrait prendre assez d'avance dès cette semaine à Dubaï en remportant le tournoi. Carlos Alcaraz aura bien du mal à enchaîner à Acapulco après sa blessure contractée à Rio et Stefanos Tsitsipas est également forfait pour le tournoi mexicain. Le Serbe se mettrait alors à l'abri pour rester devant lors du démarrage de la saison sur terre battue puisqu'il obligera ses adversaires à marquer de gros points. Le combat pour le trône pourrait alors reprendre sur terre battue, là où il devra défendre des points.