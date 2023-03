Tennis : Grande nouvelle, Elina Svitolina est bientôt de retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure du tennis féminin depuis des années, Elina Svitolina a dû mettre sa carrière entre parenthèses il y a un an, touchée par le conflit entre l'Ukraine, son pays, et la Russie. L'ancienne numéro 3 mondiale, épouse de Gaël Monfils depuis le mois de juillet 2021, prépare son grand retour après sa grossesse, elle qui semble prête à porter haut et fort les couleurs de son pays à nouveau.

Elina Svitolina est l'une des joueuses les plus fortes de sa génération. A 28 ans, l'Ukrainienne n'a certes jamais réussi à gagner un titre du Grand Chelem mais elle a tout de même remporté 16 titres sur le circuit WTA, pour seulement 3 finales perdues. Elle s'est par exemple imposée deux fois à Dubaï, deux fois fois à Rome avant de gagner le Masters en 2018. Encore dans le top 30 lors de son dernier match sur le circuit, à Miami il y a un an, Elina Svitolina a prévu de faire son grand retour à Charleston la semaine du 3 avril.

2022, une année bien particulière

En perdition il y a un an sur le court, Elina Svitolina avait décidé d'arrêter de jouer en raison du conflit dans son pays. L'Ukrainienne a contribué pour apporter son aide au peuple ukrainien et en même temps, elle a dû accueillir avec Gaël Monfils l'arrivée de leur premier enfant, une petite fille nommée Skaï en octobre dernier. « L'année dernière a été un mélange de tout, j'ai l'impression que dix ans de ma vie ont été regroupés en un seul. Il est certain que je vois les choses différemment aujourd'hui et que je serai moins sous pression à mon retour » a-t-elle confié récemment au Daily Mail .

Retour à Charleston

Pour le plus grand bonheur des fans, Elina Svitolina fera donc son grand retour à la compétition lors du tournoi de Charleston début avril, sur terre battue. Un mois après son mari Gaël Monfils, l'Ukrainienne retrouvera les courts, elle qui pointe cette semaine à la 875ème place mondiale. A 28 ans, on imagine qu'elle a encore beaucoup d'ambitions pour la suite de sa carrière.

L'esprit ukrainien bien en tête