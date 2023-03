Indian Wells : Monfils confirme, la retraite n'est pas loin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé au talon l'année dernière, Gaël Monfils a disparu du circuit alors qu'il était encore dans le top 20. Le Français a dû s'absenter de longs mois pour se soigner et il est également devenu papa il y a quelques mois. Avant son retour à Indian Wells cette semaine, il s'était déjà confié sur la suite de sa carrière mais les choses sont encore plus inquiétantes depuis ses dernières déclarations.

Réputé pour son excellente condition physique, Gaël Monfils a longtemps confié qu'il aimerait jouer jusqu'à plus de 40 ans. Mais plus le temps passe et plus il se dit que sa retraite pourrait survenir plus tôt. Le Français de 36 ans a donc retardé son retour sur le circuit pour être prêt mais il n'a pas pu faire de miracle pour son premier match puisqu'il a été éliminé la nuit dernière par l'Australien Jordan Thompson (6/3 6/1).

« Si je me reblesse, c'est fini »

Il n'avait certainement pas beaucoup d'espoirs pour un retour à la compétition après sept mois. Mais Gaël Monfils a renouvelé ses déclarations après sa défaite dans le Masters 1000 californien, dans des propos relayés par L'Equipe . « À vingt piges, je m'en fous. Mais j'ai 37 ans, j'ai ma gamine... C'est plus dur. Demain, il faut repartir à l'entraînement. Ce n'est pas que je me force, mais ce n'est pas si facile. Et surtout, j'ai peur d'un truc. Si je me reblesse, c'est fini. Rideau. Je sais que je suis sur un fil » a-t-il confié.

Gaël Monfils a-t-il encore un avenir ? https://t.co/umYJZTwXmL pic.twitter.com/6sOYiZ6Smu — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

La retraite de plus en plus proche

Peut-être moins enclin à mener une carrière au plus haut niveau depuis la naissance de sa fille, Gaël Monfils se rend bien compte qu'il a des questions à se poser. « Ça fait 20 ans que je suis sur le circuit, je n'ai plus rien à prouver. Allez, je me fais un dernier Roland à la Jo. Je passe plein de temps avec lui, il kiffe, j'appelle mon petit Gilou, il kiffe... Il y a un moment où tu penses au truc. Pourquoi j'y pensais moins qu'eux ? Parce que je n'étais pas blessé, parce que j'étais 15e mondial. Et boum, ma femme a sa grossesse. Boum, je me blesse. Je vois grandir ma fille. Là d'un coup, il y a des vraies questions d'homme » poursuit-il.

Toujours les JO comme objectif