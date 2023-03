Tennis : Ça y est, on a retrouvé Gaël Monfils !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure du tennis français depuis des années, Gaël Monfils a dû s'absenter pendant de longs mois avant son retour à la compétition, prévu cette fois à Indian Wells. Le Français de 36 ans sera bien présent pour la tournée américaine sur dur puisqu'il a été vu à l'entraînement sur site. Sorti du top 200, il bénéficie de son classement protégé pour un petit moment afin de lui permettre de rentrer dans les grands tournois.

Auteur d'un début de saison 2022 intéressant, Gaël Monfils figurait encore dans le top 20 au moment de sa blessure au talon. Une épine calcanéenne est venue contrecarrer ses plans et après sa défaite contre Novak Djokovic à Madrid, il a un temps disparu pour revenir au Masters 1000 de Montréal en août. Mais il a été contraint à l'abandon après deux belles victoires, le plongeant ainsi dans l'inconnu.

Enfin le retour !

Alors qu'il avait dans un premier temps fait une croix sur l'Open d'Australie afin de bénéficier du classement protégé comme le veut le règlement de l'ATP, Gaël Monfils espérait revenir à Rotterdam, un tournoi où il a l'habitude de bien figurer. Mais le Français a inquiété puisqu'il a finalement refusé l'invitation des organisateurs et il a fait la même chose à Marseille, où il était très attendu. « Je suis un peu trop juste, je m'habitue aussi à mes nouvelles chaussures. Je vais tout faire pour jouer à Marseille. Mais si je ne me blesse pas, la tournée américaine, c'est oui à 100 % » avait-il déclaré dans un premier temps.

Casper Ruud at practice with GAËL MONFILS for his great return on the tour at @bnpparibasopen!(🎥 @CasperRuud98) pic.twitter.com/wwL0bksJU5 — We Are Tennis (@WeAreTennis) March 6, 2023

Indian Wells et Miami avant la terre

Au vu des images qui circulent sur les réseaux sociaux ce lundi, Gaël Monfils est bien présent pour participer au tournoi californien, où il avait par exemple battu le numéro 1 mondial Daniil Medvedev l'an dernier. Le Français utilise donc son classement protégé pour entrer dans le grand tableau et il a été aperçu à l'entraînement avec Casper Ruud, numéro 4 mondial. A 36 ans, il espère encore continuer sa carrière malgré sa nouvelle vie de jeune papa et il aura besoin de résultats.

Objectif JO pour Monfils