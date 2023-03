Tennis : Enceinte, Osaka donne un gros indice sur son retour

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que l'on pensait avoir trouvé la prochaine patronne du circuit WTA, Naomi Osaka a connu des difficultés ces dernières années, en particulier sur le plan mental. La Japonaise s'est largement mise en retrait en jouant très peu et elle a fini par annoncer sa grossesse en début d'année, promettant un retour en 2024.

Naomi Osaka a déjà une immense carrière. Première joueuse japonaise à s'imposer en Grand Chelem et à devenir numéro 1 mondiale, on la pensait partie pour durer. Seulement elle a souvent fait part de sa dépression depuis sa première victoire en Majeur et sa situation a rouvert le débat sur la question de la santé mentale des athlètes de haut niveau. Depuis deux ans, elle a un peu plus de mal à exister sur le circuit mais elle semble motivée pour un retour.

Une championne en souffrance

Certainement la meilleure joueuse du monde sur dur lorsqu'elle évolue à son niveau, Naomi Osaka est aussi l'une des plus puissantes. Après son titre à l'US Open en 2018 face à la légende Serena Williams, dans un match rempli de polémiques, elle a vite enchainé pour arriver sur le trône de la WTA, dès l'Open d'Australie 2019, qu'elle a également remporté. Mais la pression médiatique liée aux attentes a fini par l'épuiser. En 2021 à Roland-Garros, elle annonce qu'elle ne souhaite plus prendre part aux conférences de presse, pourtant obligatoires, et finit par se retirer du tournoi sous la menace d'une exclusion, déclenchant de grandes polémiques.

😳 La reconnaissez-vous? C’est… c’est Naomi Osaka. Faut la suivre! Quand elle n’est pas enceinte, elle ne joue pas. Et quand elle l’est (de plusieurs mois), elle va carrément s’entraîner avec André Agassi (en blanc) et Graf (à coté)!Retour prévu à l’open d’Australie 2024. pic.twitter.com/jwoGckhetS — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 28, 2023

Une grossesse régénératrice ?

Depuis cet épisode où elle a commencé à évoquer sa santé mentale, Naomi Osaka n'a pas beaucoup joué sur le circuit WTA. La Japonaise a dégringolé au classement et son dernier match date du 20 septembre dernier mais son adversaire a dû abandonner au bout d'un jeu. Il y a deux mois, elle a annoncé être enceinte de son premier enfant, à 25 ans, et elle a livré un message encourageant sur la suite de sa carrière : « 2023 va être une année pleine d'enseignements pour moi et j'espère vous revoir dès le début de la suivante puisque je serai là lors de l'Open d'Australie 2024 » .

Deux invités surprises

Alors qu'on pensait ne pas la revoir avant de longs mois, Naomi Osaka a fait part d'une vidéo d'un entraînement sur un court aux Etats-Unis, malgré sa grossesse. Mais ce qui a frappé c'est surtout la présence d'un couple mythique du tennis à cet entraînement : Andre Agassi et Steffi Graf. Voilà peut-être un gros indice sur les intentions de la Japonaise pour son retour prévu dès le début de l'année 2024.