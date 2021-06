Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton réagit à la polémique Naomi Osaka !

Publié le 3 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que les essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan démarrent ce vendredi, les pilotes de Formule 1 étaient ce jeudi en conférence de presse pour évoquer le week-end qui les attend. Lewis Hamilton en a lui profité pour parler de la polémique Naomi Osaka, et n’a pas hésité à apporter son soutien à la Japonaise.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan débute ce vendredi avec les essais libres, et ce jeudi, tous les pilotes de Formule 1 ont effectué leur traditionnelle conférence de presse. Alors que la plupart des pilotes sont impatients de concourir à Bakou, Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a lui voulu évoquer le cas de Naomi Osaka. Après Novak Djokovic, c’est maintenant au tour du Britannique d’apporter son soutien à la Japonaise suite à sa polémique concernant les médias et de son forfait pour Roland-Garros. Le pilote Mercedes s’est montré très clair sur le sujet et semble admiratif de Naomi Osaka.

« Elle est incroyablement courageuse et je l’applaudis pour son courage »