Les JO, dernier objectif de Novak Djokovic

Revenu à très haut niveau depuis plusieurs mois, Novak Djokovic a récupéré sa place de numéro 1 mondial. Le Serbe s'est adjugé l'Open d'Australie en début d'année et réalise même pour le moment la quatrième meilleure entame de sa carrière, après avoir bouclé sa quinzième victoire en 2023 ce jeudi. Récemment, il a beaucoup parlé devant les médias et il est revenu sur l'un des objectifs de sa fin de carrière : les Jeux olympiques de Paris.

Alors que son palmarès paraît de plus en plus complet, Novak Djokovic manque tout de même d'une belle récompense : une médaille d'or olympique. A l'inverse de ses deux rivaux, il n'a jamais pu rapporter ce métal à la Serbie lors de ses 4 participations aux Jeux olympiques et ne compte "qu'une" médaille de bronze en 2008. Pourtant ce tournoi a eu une grande signification pour lui comme il aime le rappeler.

Des échecs mémorables

S'il n'avait pas pu empêcher Rafael Nadal de conquérir l'or à Pékin, Novak Djokovic n'a ensuite jamais réussi à remonter sur le podium olympique. En 2012, il était tombé face à Andy Murray en demi-finales et Juan Martin del Potro l'avait même privé de médaille. En 2016, c'est ce même Argentin qui l'avait éliminé dès le premier tour, laissant le Serbe quitter le court en larmes après une nouvelle déception. Enfin, en 2021 à Tokyo, Zverev puis Carreño Busta l'ont à nouveau empêché d'obtenir la médaille d'or.

Tennis : Le constat de Djokovic après son incroyable record https://t.co/M8HDsWdmoI pic.twitter.com/35F35SbwAa — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Objectif Paris 2024

Après avoir passé le deuxième tour sans encombre à Dubaï, Novak Djokovic a révélé qu'il faisait des Jeux olympiques de Paris un grand objectif dans sa fin de carrière. En effet, d'ici là, il aura 37 ans et ce tournoi représentera sa dernière chance. « J'attends avec impatience cette échéance. J'espère que je pourrai jouer en bonne santé. Ça va se jouer sur terre battue à Roland Garros, et je connais bien ces courts. Donc j'espère que le meilleur résultat olympique pour moi arrivera là-bas » a confié le numéro 1 mondial.

Une manière de régler le débat ?

On l'a bien compris, Novak Djokovic aimerait décrocher tous les records du tennis. Si jamais il parvenait à gagner à Paris en 2024, le Serbe pourrait mettre définitivement fin au débat à propos du meilleur joueur de tous les temps. Nadal et Federer sont devant lui dans ce domaine, même si la médaille d'or du Suisse est en double. Et quand il a un objectif en tête, il est difficilement arrêtable. Le tournoi olympique débutera le 27 juillet 2024.